Chồng sơ hở để lộ đoạn tin nhắn tặng bạn áo ngực, vợ sốc nặng trước âm mưu của ả nhân tình, lộ cả tin nhắn 'giường chiếu'

Ngoại tình 23/07/2021 09:24

Sau khi phát hiện bị gã chồng tồi "cắm sừng", cô vợ liệu có dứt khoát đưa đơn ly hôn và bế con rời khỏi nhà?

Mới đây một tài khoản giấu tên đã đăng tải một loạt hình ảnh chụp tin nhắn của chồng với người bạn thân được cộng đồng mạng chú ý. Nếu chỉ là tin nhắn bình thường giữa những người bạn thì không có gì để nói. Tuy nhiên, tin nhắn này lại trên mức tình bạn. Bởi không có người bạn nào lại đi tặng áo ngực cho bạn cả!

Cụ thể, cô vợ viết: "Nếu là mọi người thì khi đọc những tin nhắn như thế này thì có ai còn giữ được bình tĩnh không? Mọi hôm đi tắm giữ điện thoại theo cả vào nhà vệ sinh, nay chắc chủ quan ném ngoài, tôi mà không kiểm tra thì chắc cả đời bị hai kẻ này "dắt mũi". Chẳng có lẽ tôi lại vứt đơn ly hôn trước rồi ôm con đi cho rảnh nợ, cho chồng theo cô bạn "hãm" này luôn???".

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Gã chồng tặng áo ngực cho bạn - Ảnh: Internet

Đọc nội dung đoạn tin nhắn giữa gã chồng phụ bạc nhắn cho "cô bạn" càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Dựa vào đoạn tin nhắn có thể thấy, cô vợ đã bị anh chồng "cắm sừng" một thời gian khá dài, còn "cô bạn giường chiếu" này dường như cũng có quen biết với người vợ. Cô ả sẵn sàng bình phẩm nhan sắc của chính thất với thái độ dè bỉu, chê bai. Thậm chí, đoạn tin nhắn còn chứa cả nội dung 18+, về chuyện giường chiếu của "đôi mèo mả gà đồng". 

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 Những tin nhắn mùi mẫm, 'giường chiếu' của cặp đôi 'mèo mả gà đồng' - Ảnh: Internet

Nếu như gã chồng vô tâm "năm lần bảy lượt" dò hỏi ý người tình ly hôn vợ để đến với cô ả thì cô ả lại có dã tâm lớn hơn khi đề nghị gã chồng hãy dịu dàng để cô vợ nhanh chóng chuyển nhượng căn nhà mà bố mẹ vợ cho sang tên của mình. Cô ta còn cho rằng sau khi chiếm đoạt được căn nhà sẽ thỏa sức tung hô hả hê để người vợ đáng thương "tức chết". Và cặp đôi "mèo mả gà đồng" này sẽ đường đường, chính chính đến với nhau.

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Ả nhân tình bày mưu để lấy tài sản của cô vợ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cặp đôi này lại không ngờ được cô vợ đã phát hiện. Mặc dù, người vợ chỉ có ý dò hỏi có nên vứt lại đơn ly hôn và bế con rời đi hay không? Nhưng chắc chắn, những tính toán của gã chồng tệ bạc và ả nhân tình chắc chắn khó mà thành. 

Hiện tại, đoạn hội thoại trên vẫn được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Thực hư của câu chuyện thì vẫn chưa rõ ràng. 

Vụ vợ cùng bố đẻ đi đánh ghen: Hé lộ loạt tin nhắn của người chồng với ả tình nhân xoay quanh chuyện 'giường chiếu' 

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