Mặc dù đã có 15 năm bên cạnh nhau, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng từng tiết lộ mối quan hệ giữa bà và vợ cũ của chồng cũng gay cấn không khác gì trong phim drama Hàn.

Bà Nguyễn Phương Hằng, cái tên được cộng đồng mạng liên tục nhắc tới trong vài tháng gần đây. Ngoài những câu chuyện ồn ào xoay quanh việc đấu tố nhiều nghệ sĩ Việt luôn gây được sự chú ý của dư luận thì chuyện đời tư của bà cũng được netizen chú ý. Từ khối tài sản khổng lồ 6000 tỷ cho tới các quý tử, công chúa của bà chủ Đại Nam đều rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng. Tất nhiên, chuyện tình cảm và đời sống hôn nhân của vợ chồng bà cũng không là ngoại lệ. Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet Trước khi trở thành vợ chồng chính thức, đại gia Dũng "lò vôi" đã qua một lần đò và có ba người con trai với vợ đầu. Thậm chí, đã bên nhau 15 năm nhưng bà Phương Hằng luôn bị đồn đại là người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân đầu của ông Dũng và vợ đầu tan vỡ.

Mới đây, trong một đoạn trong một đoạn video được cộng đồng mạng "đào lại", trong video bà chủ Đại Nam kể về mối quan hệ của bà với vợ cũ của ông Dũng "lò vôi", khi đó cả hai đã yêu và có 4 năm "sống thử". Trong đoạn video này, bà chủ Đại Nam cũng chia sẻ về đám cưới kịch tích như trong phim drama Hàn với ông Dũng khiến dư luận chú ý. Hình cưới của vợ chồng Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Theo đó, vào năm 2010 khi hôn lễ của vợ chồng đại gia sắp được tổ chức, nhà bên đó (ý nói vợ cũ ông Dũng "lò vôi") đã lên kế hoạch tạt axit. Vụ việc lúc đó còn được bàn tán và nguy hiểm tới mức một người làm không nhịn được đã ra chợ báo với người khác, nhờ người này đánh tiếng với bà Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng có thời gian 4 năm 'sống thử' trước khi đi đến hôn nhân với ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet Sáng sớm hôm sau khi nghe được những thông tin trên, ông Dũng đã ra thông báo đóng cửa Đại Nam 10 ngày chuẩn bị cho lễ cưới. Chưa dừng lại tại đó, để bảo vệ vợ sắp cưới cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hôn lễ, ông chủ Đại nam đã thuê 500 vệ sĩ túc trực, canh gác trong suốt 2 ngày 2 đêm. Số lượng khách mời từ 10.000 người giảm xuống còn 4.000 người để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Đồng thời, nữ streamer cũng chia sẻ mối quan hệ của bà với vợ cũ của chồng: "Đến giờ đừng bao giờ đụng tới vợ con của anh Dũng cho dù đã ly hôn. Anh Dũng vẫn luôn bảo vệ vợ cũ dù không còn là gì với nhau nữa chứ không bao giờ bênh tui… Tui kể ra tất cả đều là sự thật hết, không đúng tui sống không yên với ông Dũng đâu". Nữ doanh nhân cũng tiết lộ, chuyện tình của bà với ông Dũng ban đầu gặp nhiều trắc trở, sóng gió khi buông bỏ cũng không được, ở bên nhau cũng không xong. Bà Phương Hằng chỉ là người đi bên lề ông Dũng trong suốt 4 năm, cho đến khi ông Dũng ly hôn vợ cũ. Bà Phương Hằng cũng từng khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ đã "sống thử" 4 năm trước khi kết hôn với ông chủ Đại Nam. Vì vậy, tính theo thời gian thì vợ chồng bà Phương Hằng kết hôn được 11 năm nhưng đã bên nhau 15 năm. Về phần ông Dũng "lò vôi", ông chủ Đại Nam cũng thường xuyên dành những lời chẳng khác nào ngôn tình cho vợ, thậm chí, ông còn ra mặt bênh vực và bảo bệ bà Phương Hằng trước những sóng gió từ cộng đồng mạng.

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