Chú bộ đội lấy mũ che cho hũ tro cốt của người đã mất vì Covid-19 trên đường về với gia đình khiến nhiều người bật khóc

Xã hội 22/09/2021 13:13

Hình ảnh anh bộ đội đưa người đã mất vì nhiễm Covid-19 về nhà một cách trang nghiêm, tình nghĩa đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và các đơn vị tham gia chống dịch thì không thể không kể đến sự hỗ trợ của lực lượng quân nhân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

 

mất vì nhiễm Covid-19
Hình ảnh những chiến sĩ quân đội đi chợ giúp người dân trong lúc thành phố thực hiện quy định giãn cách xã hội - Ảnh: Internet 

Ngoài việc chăm lo cho đời sống người dân, chăm sóc F0 và thực hiện các hoạt động duy trì quy định an toàn trong cộng đồng thì các chiến sĩ quân đội còn thực hiện nhiều công việc khác, quá trình làm việc của các anh liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

mất vì nhiễm Covid-19
 Người quân nhân lấy mũ của mình đặt lên hũ tro cốt như thế muốn 'che nắng' cho người đã khuất - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Tik Tok đã chia sẻ lại hành trình một chiến sĩ quân đội lặng lẽ, trang nghiêm ôm chiếc thùng carton được cho là hũ tro cốt của người đã mất vì nhiễm Covid-19 về với gia đình.

mất vì nhiễm Covid-19
 Hình ảnh chiến sĩ quân đội lặng lẽ, trang nghiêm đưa tro cốt về với gia đình khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Cắt từ clip

Điều khiến nhiều người xúc động là sự chu đáo, tình nghĩa của người của người chiến sĩ đối với người đã khuất. Dưới trời nắng chang chang, người chiến sĩ đã lấy chiếc mũ của mình đặt lên thùng carton như thể đang "che nắng" cho người đã mất. Theo sau chú bộ đội là một người phụ nữ cầm cây nhang.

mất vì nhiễm Covid-19
Lặng lẽ, tôn nghiêm, chú bộ đội trao lại hũ tro cố cho gia đình người đã mất - Ảnh: Cắt từ clip 

 

Khi đưa người đã khuất về tới trước cửa nhà, anh bộ đội mới lấy lại mũ và cẩn thận trao thùng tro cốt cho người thân. Nhận được tro cốt của người thân, cả gia đình đau đớn bật khóc. 

 

Dù chưa rõ thực hư đoạn clip cũng như thời gian, địa điểm diễn ra sự việc, nhưng những gì diễn ra trong clip đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Bên cạnh sự đồng cảm với gia đình bệnh nhân thì không ít người cũng bày tỏ sự trân trọng đối với hành động tuy nhỏ nhưng ẩn chứa biết bao sự sẻ chia, nghĩa tình của người lính.

mất vì nhiễm Covid-19
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh TP về việc tiếp nhận và bàn giao tro cốt người tử vong vì Covid-19, các chiến sĩ quân đội đưa tro cốt người đã mất về với gia đình - Ảnh: Internet 

Hiện tại, dù dịch bệnh tại TP.HCM đã có nhiều khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì F0 trong cộng đồng cao. Để bảo vệ gia đình và sức khỏe của bản thân, mỗi chúng ta vẫn nên tuân thủ tốt các quy tắc phòng chống dịch.

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Từ khóa:   Covid - 19 hỗ trợ TP.HCM chống dịch bộ đội

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