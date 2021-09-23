Một phụ nữ từ T.P HCM về khai báo gian dối khiến Hà Nam tốn hơn 600 triệu đồng chi phí phòng dịch

Từ T.P Hồ Chí Minh trở về, người phụ nữ 35 tuổi đi xét nghiệm nhưng khai báo từ Nam Định về khiến địa phương phát sinh hơn 600 triệu chi phí phòng chống dịch.

Nhiều tháng vừa qua, Việt Nam đã và đang huy động nhiều nguồn lực, giải pháp dồn sức để ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19. Chính vì vậy việc kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc, xét nghiệm để phát hiện người nhiễm Covid-19, tiến hành cách ly để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh là điều cần thiết và luôn được các lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.

Thế nhưng, vẫn có một số người dân chưa ý thức, chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, khuyến cáo của Chính Phủ, của các cơ quan phòng chống dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Điều này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân - Ảnh: Internet

Mới đây, báo Thanh Niên đưa tin ngày 22/9, Công anh tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người", theo khoản 2, điều 295 bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Người bị khởi tố là chị N.T.L, (35 tuổi, quê quán xã Hợp Lý, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Trước đó, ngày 23/8, chị N.T.L đi từ TP.HCM - đang là vùng có dịch về Hà Nam.

Tuy nhiên, chị N.T.L. không khai báo y tế, tự đi tìm phòng trọ ở. Tại khu vực phòng trọ đã yêu cầu chị N.T.L có giấy xét nghiệm Covid-19, chị này đã đến một phòng khám trên địa bàn T.X Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để làm xét nghiệm nhưng lại khai từ Nam Định về chứ không phải từ T.P Hồ Chí Minh.

Tới ngày 24/8, chị N.T.L được xác định nhiễm Covid-19. Cơ quan điều tra truy vết được 75 trường hợp F1, làm địa phương phát sinh chi phí phòng, chống dịch trên 600 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của chị L để xử lý theo quy định của pháp luật.

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