Nhan sắc hot girl Thảo Luna được coi 'mẫu bạn gái mà các chàng trai mơ ước': Mặt thiên thần, body 'nảy lửa'

Thảo Luna sở hữu gương mặt thiên thần nhưng thân hình nóng bỏng bảo sao không là ước mơ của các chàng trai!

Vừa qua, hot girl Thảo Luna đã khiến dư luận xôn xao khi có bài đăng tố bạn trai cầu thủ cắm sừng và lợi dụng tiền bạc. Sau bài đăng, cô nàng nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Thảo Luna sở hữu gương mặt thiên thần và thân hình nóng bỏng - Ảnh: FBNV Thảo Luna tên thật là Nguyễn Thu Thảo, sinh năm 1999 tại Yên Bái. Hiện, Thu Thảo đang sống và làm việc tại T.P Hồ Chí Minh. Người đẹp 9X từng được coi là "mẫu bạn gái mà các chàng trai đều mơ ước" khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng không thua kém bất cứ mỹ nhân Vbiz nào. Thu Thảo còn nổi tiếng là một fan "cuồng" yêu bóng đá, vì vậy cô chính là khán giả rất quen thuộc ở sân Thống Nhất.

Cô nàng thường xuyên diện những chiếc áo có thể khoe trọn vòng 1 'phồn thực' của mình - Ảnh: FBNV Hiện tại, cô nàng đang theo học ngành Dược tại trường Đại học Hutech, T.P HCM. Không chỉ vậy, nhờ ngoại hình sáng, thân hình chuẩn, cô nàng còn là một người mẫu ảnh triển vọng. Bên cạnh đó, Thảo Luna còn là một cô gái đa tài khi sở hữu một chất giọng trong trẻo. Sở hữu đường cong 'căng đét', Thảo Luna khiến người đối diện mê mệt khi diện những trang phục 'nửa kín nửa hở' gợi cảm - Ảnh: FBNV Nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ người đẹp 9X là một cô nàng là yếu đuối, "chuẩn bánh bèo" nhưng ít ai biết, Thảo Luna lại là một cao thủ võ thuật. Người đẹp quê Yên Bái sở hữu đai đen môn Karate và từng có thời gian theo thầy đi dạy võ. Không chỉ yêu bóng đá, Thảo Luna còn rất yêu thích các môn thể thao và từng đạt được một số thành tích trong một số môn thể thao như điền kinh như chạy ngắn, nhảy xa... ở cấp trường, cấp huyện.

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, song cô nàng lại là một cao thủ võ thuật - Ảnh: FBNV Để có được thân hình cân đối và đường cong "nảy lửa", mỹ nhân 9x từng chia sẻ, cô thường duy trì thói quen tập thể thao kết hợp với ăn uống khoa học. Hy vọng sau những sóng gió của mối tình vừa qua, cô nàng sẽ sớm lấy lại được tinh thần và tiếp tục hoàn thành tốt công việc nhé!

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