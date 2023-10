Sau 'tạm khóa báo có', 'bà hoàng livestream' tiếp tục gây bão dư luận bằng cụm từ 'TỘI 331'

Thông báo quay trở lại, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục nhắc đến "tội 331" khiến cộng đồng mạng ngơ ngác.

Sau khi thông báo tạm dừng livestream, mới đây bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ quay lại và thu hút sự chú ý của dư luận.

Đến hẹn lại lên, bà Phương Hằng - CEO Đại Nam tiếp tục chiếm spotlight cõi mạng bằng sự xuất hiện của mình. Với lần tái xuất này, nữ đại gia Bình Dương thường xuyên nhắc đến "tội 331" khiến dư luận không khỏi thắc mắc.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Vậy tội 331 là gì?

Theo điều 331, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau:

- Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 7 năm.

Vậy nên, người vi phạm điều 331, Bộ luật hình sự sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và mức án phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù giam.

Hiện buổi livestream của nữ đại gia vẫn đang tiếp tục gây bão dư luận và thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý.

