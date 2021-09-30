Quảng Nam không thu học phí các học sinh ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Xã hội 30/09/2021 07:54

Tổng số tiền miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 gần 14 tỷ đồng.

Theo báo Nhân dân đưa tin, tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức vào ngày 29/9, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 19 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thống nhất không thu học phí đối với học sinh ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19. 

Cụ thể, thống nhất không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với hơn 41 nghìn học sinh ở TP. Hội An và thị xã Điện Bàn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về quê học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Qua thống kê, tại thị xã Điện Bàn có 26.656 em, TP. Hội An là 13.923 em và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh: 772 em. Tổng số tiền miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 gần 14 tỷ đồng…

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Quang cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Báo nhân dân

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; sửa đổi, bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung; cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ; quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ giai đoạn 2022-2025; đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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