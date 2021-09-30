NÓNG: Học sinh TP.HCM tiếp tục học trực tuyến sau ngày 30/9, trẻ dưới 18 tuổi không nên tự ý ra đường

Xã hội 30/09/2021 13:45

Sau ngày 30/9, TP.HCM tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Nếu không có việc cần thiết, các phụ huynh không nên để con em mình ra đường

Theo Zing, tại cuộc họp báo sáng 30/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình công bố chỉ thị mới về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, sau ngày 30/9, TP.HCM tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp, trên môi trường Internet, qua truyền hình, từng bước củng cố điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp.

Đáng chú ý, các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine có thể diễn ra trực tiếp nếu đảm bảo tiêu chí an toàn theo quy định; bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ; không tổ chức hoạt động tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định.

Liên quan kế hoạch tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau ngày 30/9, trẻ em sẽ được tiêm vaccine Covid-19 khi có nguồn vaccine phù hợp và có hướng dẫn từ Bộ Y tế.

Về việc lưu thông trên đường của người dưới 18 tuổi, bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho hay khi ra đường phải thực hiện khai báo y tế. Thành phố đang đợi Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí an toàn, trong đó có nội dung, điều kiện cụ thể về việc gia đình, trẻ em lưu thông như thế nào.

NÓNG: Học sinh TP.HCM tiếp tục học trực tuyến sau ngày 30/9, trẻ dưới 18 tuổi không nên tự ý ra đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Nói thêm về việc này, ông Lê Hòa Bình thông tin sau ngày 30/9 thành phố mở cửa trở lại theo lộ trình nhất định. Học sinh phổ thông tiếp tục học trực tuyến. Nếu không có việc cần thiết, các phụ huynh không nên để con em mình ra đường. Hơn nữa, dưới 18 tuổi, các em chưa thể tham gia lưu thông bằng xe máy.

Về lộ trình mở cửa trường học, ông Bình thông tin Sở GD&ĐT TP.HCM đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn trường học và phương án thích hợp để học sinh có thể đến trường trở lại theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ngành y tế.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online cho hay, ngày 29/9, UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) có văn bản gửi Sở GD&ĐT TP.HCM xin ý kiến mở cửa trường học trên địa bàn xã Thạnh An. Huyện Cần Giờ đề xuất học sinh trường tiểu học Thạnh An và trường THCS - THPT Thạnh An được đến trường trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch, dự kiến từ ngày 4/10.

Huyện sẽ tổ chức xét nghiệm PCR cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh phổ thông tham gia học trực tiếp (gồm khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12) trên địa bàn xã Thạnh An.

Trao đổi với Zing, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong sáng 30/9, ông và đoàn kiểm tra của sở đến kiểm tra trực tiếp tiêu chí an toàn của các trường học trên xã đảo Thạnh An.

"Sở sẽ đưa ra ý kiến trên góc độ chuyên môn và làm việc với UBND huyện Cần Giờ để huyện điều chỉnh nếu chưa phù hợp. Sau đó, căn cứ tình hình thực tế, sở sẽ tham mưu với UBND thành phố về việc có tổ chức dạy học trực tiếp tại xã Thạnh An hay không", ông Dũng cho hay.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình hoạt động tại TP.HCM, VnExpress dẫn lời Phó chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình cho biết, sau 30/9, TP.HCM sẽ dỡ các chốt nội đô, bỏ giấy đi đường, người dân có thể đi lại nhưng không tự ý ra khỏi thành phố.

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