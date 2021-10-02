TP.HCM: Chốt phương án đi lại, hoạt động vận tải hành khách đường bộ

Nội dung đề cập trong hướng dẫn tổ chức đi lại trên địa bàn TP.HCM , được Sở Giao thông Vận tải gửi chính quyền các địa phương và sở ngành liên quan, tối 1/10. Yêu cầu chung cho các loại hình vận tải hoạt động trở lại cần đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 ở lĩnh vực giao thông vận tải tại thành phố.

Dẫn tin từ Vnexpress, từ ngày 5/10, xe buýt, taxi, ôtô hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ tại thành phố được hoạt động trở lại với số lượng hạn chế; xe ôm tiếp tục dừng.

Trong hoạt động vận tải hành khách đường bộ , từ ngày 5/10, thành phố tổ chức một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian phù hợp thực tế, nhu cầu mỗi khu vực. Taxi, xe du lịch cũng được chạy trở lại, nhưng số lượng mỗi loại hình tương ứng không vượt quá 20% và 30% số xe quản lý ở từng đơn vị. Ôtô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ cũng không quá 10% số xe doanh nghiệp quản lý khi hoạt động lại; xe không ứng dụng công nghệ được phục vụ chương trình du lịch trong một số trường hợp.

Người đi đường được yêu cầu khai báo qua ứng dụng VNEID và mã QR thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM, hoặc Sổ sức khỏe điện tử (khi PC-Covid chưa hoạt động). Nếu không có mã QR, họ cần xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh khỏi Covid-19 dưới 6 tháng hoặc tiêm vaccine (ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày). Các loại xe chỉ được đi trong phạm vi TP.HCM, trường hợp liên tỉnh phải đáp ứng điều kiện khác.

Sở Giao thông Vận tải sẽ cấp giấy nhận diện mã QR cho ôtô được đăng ký hoạt động. Tuỳ theo thực tế và tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn, lượng xe sẽ được sở điều chỉnh phù hợp. Riêng xe ôm công nghệ và truyền thống tiếp tục dừng.

Vận tải hàng hóa, các loại xe trên địa bàn TP.HCM hoạt động như trước thời gian giãn cách theo Quyết định 23, nhưng trong khung giờ cấm phải có giấy nhận diện mã QR do Sở Giao thông Vận tải cấp. Riêng vận tải hàng hoá giữa TP.HCM và các tỉnh thành, xe đến, ngang qua thành phố phải có giấy nhận diện mã QR được cấp tại địa chỉ: vantai.drvn.gov.vn hoặc qua ứng dụng VNEID. Xe chạy qua thành phố không được dừng đỗ, trừ trường hợp bị các sự cố...

Vận tải hành khách đường thuỷ, các bến phà Bình Khánh, Cát Lái được hoạt động bình thường và một số bến khách ngang sông, bến thủy nội địa như: Tắc Suất, Biên Phòng, Thiềng Liềng; bến Du thuyền Rừng Sác, Đầm Dơi, Vàm Sát, Khu bến du lịch Cảng công viên Bạch Đằng, Bến Đình, Bến Dược...

TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh thành vào thành phố khám chữa bệnh. Trong đó trừ trường hợp cấp cứu, bệnh nhân phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 còn hiệu lực trong 72 giờ; đảm bảo điều kiện như có giấy tờ xác nhận hoặc địa phương cho phép di chuyển...

Người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác trở về phải đảm bảo: Có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú, làm việc tại thành phố (hộ khẩu, giấy tạm trú, chứng minh thư...); giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trong 72 giờ; sự cho phép di chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Người từ TP.HCM đến các tỉnh, thành khác, chỉ cho phép một số trường hợp như đưa đón người bệnh, con nhỏ, phụ nữ mang thai; phỏng vấn trước khi đi nước ngoài... Họ phải khỏi Covid-19 hoặc tiêm vaccine, xét nghiệm âm tính nCoV còn hiệu lực; có giấy tờ liên quan, được cho cơ quan thẩm quyền cho phép.

Người từ các tỉnh, thành khác đến TP.HCM cũng áp dụng tương tự với một số trường hợp trên. Tuy nhiên trước khi di chuyển, họ phải được chính quyền nơi cư trú cho phép, xét nghiệm âm tính nCoV còn hiệu lực.

Hiện, ngoài các phương án đi lại nêu trên, TP.HCM cũng chốt phương án đón lao động từ các địa phương trở lại làm việc. Riêng người đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.

Từ ngày 1/10, TP.HCM áp dụng Chỉ thị 18 về điều chỉnh các biện pháp kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội, sau hơn 4 tháng giãn cách với nhiều cấp độ.