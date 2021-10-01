'Bà chúa livestream' tuyên bố 'thèm hót', sẽ quay trở lại vào tối nay: Cư dân mạng tá hỏa không rõ chuyện gì khiến nữ đại gia đòi 'hót tới sáng'

Tối nay, bà Phương Hằng tiếp tục gây bão dư luận vì sẽ trở lại livestream. Đáng chú ý nữ đại gia tiết lộ lý do gây sốc khiến bản thân phải ngay lập tức "lên sóng".

Sau nhiều ngày gây bão dư luận bởi những màn đấu tố gay gắt trên sóng livestream, bà Phương Hằng tiếp tục thông báo quay trở lại. Nhưng lần này mục đích lại khác hoàn toàn.

Bài đăng của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân của nữ thư ký, bà chủ Đại Nam thông báo "mắc hót" nên quyết định tiếp tục giao lưu văn nghệ với cư dân mạng vào tối nay 1/10 lúc 20h. Nữ đại gia thậm chí còn khẳng định sẽ "hót" tới sáng.

Bà chủ Đại Nam nhiều lần khoe giọng - Ảnh: Internet

Nữ đại gia từng gây chú ý vì nhiều lần khoe giọng hát cực ngọt khi thể hiện các ca khúc bolero sở trường. Trước đó, bà cũng thể hiện tài năng âm nhạc của bản thân trong những buổi livestream. Ngoài ra, ngày hôm qua 30/9, bà Phương Hằng còn gây sốt MXH khi tung clip khoe trọn nhan sắc không son phấn. Ngay lập tức CEO Đại Nam đã nhận về vô số lời khen vì sở hữu làn da mịn màng, khuôn mặt phúc hậu, được nhận xét trẻ hơn khi trang điểm rất nhiều.

Nhan sắc 1 trời 1 vực của nữ đại gia - Ảnh: FBNV

Mặc dù tuyên bố "hót" tới sáng song cư dân mạng vẫn đồn đoán chắc chắn nữ đại gia cũng sẽ đem thêm thị phi, drama vào buổi phát sóng, vì đây có lẽ đã trở thành "đặc sản" mỗi khi nhắc tới bà Phương Hằng.

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