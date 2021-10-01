Nhiều học sinh mắc COVID-19 khi đi học trực tiếp khiến hàng chục bạn học trở thành F1

Trong 2 ngày qua, đã có tổng cộng 7 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An mắc COVID-19. Trong đó, có 4 học sinh tiểu học, 1 học sinh THCS lây nhiễm khi đi học và 2 học sinh mầm non lây nhiễm khi đang ở nhà.

Dẫn tin từ Tiền Phong, sáng 1/10, ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, sáng nay, địa phương này ghi nhận thêm 1 học sinh Trường tiểu học Nghi Hải (phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò) mắc COVID-19.

Học sinh này là F1, ngồi cùng bàn với một học sinh mắc COVID-19 được công bố hôm 30/9.

Theo ông Nhân, trong 2 ngày qua, đã có tổng cộng 7 học sinh trên địa bàn mắc COVID-19. Trong đó, có 4 học sinh tiểu học, 1 học sinh THCS lây nhiễm khi đi học và 2 học sinh mầm non lây nhiễm khi đang ở nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hiện còn có 83 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn TX. Cửa Lò được xác định là F1. Hiện những trường hợp là F1 được các ly tại nhà.

Sáng 1/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TX. Cửa Lò, nâng tổng số ca dương tính được phát hiện tại thị xã này lên 20 ca trong 2 ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-hoc-sinh-mac-covid-19-khi-di-hoc-truc-tiep-khien-hang-chuc-ban-hoc-tro-thanh-f1-428050.html