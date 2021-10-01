Tham gia chống dịch ở TP.HCM hơn 2 tháng, 14 cán bộ y tế Phú Thọ dương tính với COVID-19

Xã hội 01/10/2021 08:16

UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về 14 trường hợp dương tính COVID-19 mới phát hiện, đều là các cán bộ y tế.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, tối 30/9, UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về 14 trường hợp dương tính COVID-19 mới phát hiện, đều là các cán bộ y tế.

Theo đó, báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết 14 trường hợp trên thuộc đoàn 50 cán bộ y bác sỹ của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ TP.HCM chống dịch từ ngày 14/7 đến 22/9. Ngay sau khi trở về tỉnh, đoàn đã được cách ly y tế đúng theo quy định, vì vậy không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

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Ảnh minh họa: Internet

Các cán bộ này khi vào TP.HCM được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19, TP Thủ Đức và Bệnh viện dã chiến số 4, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Ngày 20/9, cả đoàn gồm 50 cán bộ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV2 trước khi trở về Phú Thọ, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đến khoảng 17 giờ ngày 22/9, đoàn 50 cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ lên chuyến bay số hiệu VN214 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài (trên chuyến bay có các cán bộ y tế của các tỉnh khác, trong đó có 5 trường hợp F0 thuộc đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Ninh phát hiện dương tính với SARS-COV-2).

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 19 giờ cùng ngày, đoàn cán bộ y tế Phú Thọ lên hai xe ô tô 45 chỗ của tỉnh Phú Thọ đi đón, di chuyển không dừng nghỉ về khách sạn Hương Giang, TP Việt Trì lúc 21 giờ cùng ngày để cách ly theo quy định.

Sáng 23/9, toàn bộ 50 cán bộ y tế được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-COV-2 lần thứ nhất bằng phương pháp RT-PCR.

Sáng 29/9, toàn bộ 50 cán bộ y tế được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (mẫu gộp) kết quả nghi ngờ dương tính. Đến 21 giờ cùng ngày, đoàn được lấy lại mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR lúc 7 giờ 30 ngày 30/9 đối với 14 trường hợp.

Hiện tại, cả 14 trường hợp trên sức khỏe ổn định và đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ cho hay sẽ tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các phòng cách ly có trường hợp F0 và các khu vực nguy cơ cao; áp dụng cách ly y tế 14 ngày, kể từ ngày 30/9 đối với toàn bộ các trường hợp cùng đoàn cán bộ y tế hỗ trợ phòng chống dịch từ TP.HCM trở về theo quy định.

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