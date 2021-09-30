Phó chủ tịch UBND TP.HCM thông báo NÓNG: Từ 1/10, nếu khi kiểm tra, người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân về chỉ thị tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế xã hội.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tối 30/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân về chỉ thị tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế xã hội. Đồng thời, thông tin về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trả lời câu hỏi của người dân về việc lưu thông trong giai đoạn tới, ông Võ Văn Hoan cho biết từ ngày 1/10, người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi TP.HCM. Người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã QR khai báo di chuyển tại ứng dụng VNEID và lịch sử tiêm chủng vắc xin hoặc là F0 đã khỏi bệnh đủ điều kiện lưu thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mặc dù TP không kiểm soát lưu thông bằng các chốt cố định nhưng vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động; tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường.

"Nếu khi kiểm tra, người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định", ông Hoan nói.

Trao đổi về việc người lao động ở khu vực giáp ranh di chuyển lên TP.HCM làm việc và ngược lại như thế nào, ông Võ Văn Hoan cho rằng hiện nay TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai dù xác định là tâm điểm của dịch nhưng cũng là trung tâm sản xuất công nghiệp quan trọng của phía Nam.

Những hoạt động sản xuất tại TP.HCM có sự liên kết chặt chẽ với các địa phương giáp ranh. Để tạo điều kiện cho lao động từ các địa phương này đến TP.HCM làm việc bằng xe cá nhân và ngược lại, TP đã phối hợp với các địa phương thống nhất điều kiện cho lao động lưu thông.

Cụ thể, người lao động phải được tiêm vắc xin, có đăng ký đi đường bằng mã QR để xuất trình tại các chốt. Ngoài ra, TP cũng phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp tổ chức xe đưa rước công dân để đảm bảo an toàn.

Hậu thông báo cưu mang con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hoàng Kiều đáp gắt vụ trục lợi tiền từ thiện, nhấn mạnh một điều MTQ cần ghi nhớ Tỷ phú Hoàng Kiều đã có một buổi livestream chia sẻ về chương trình từ thiện, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở Việt Nam mà ông đang thực hiện trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pho-chu-tich-ubnd-tphcm-thong-bao-nong-tu-1-10-neu-khi-kiem-tra-nguoi-nao-ra-duong-khong-co-ly-do-chinh-dang-thi-van-bi-xu-ly-theo-quy-dinh-427986.html