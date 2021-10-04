Quận đầu tiên tại TP.HCM hoàn thành việc tiêm 'phủ' vaccine cho người dân trên 18 tuổi

Xã hội 04/10/2021 18:01

Sau hơn một tháng thực hiện tăng tốc tiêm bao phủ vắc-xin mũi 2 phòng COVID-19, đến chiều 3/10, quận Phú Nhuận đã hoàn thành cơ bản việc tiêm phủ vắc-xin cho người dân trên 18 tuổi tại địa bàn.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, vào sáng ngày 4/10, đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Phú Nhuận cho biết đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi vaccine cho người dân trên địa bàn. Cụ thể là đến chiều 3/10, quận đã hoàn thành cơ bản việc tiêm phủ vaccine cho người dân trên 18 tuổi tại địa bàn. Theo đó, quận Phú Nhuận đã tiêm vắc-xin mũi 2 cho tổng cộng 130.309 người, đạt tỷ lệ 99,02%.

Để đạt được kết quả này, địa phương đã huy động gần 100 bác sĩ, 90 điều dưỡng, 80 tình nguyện viên y khoa và hơn 300 cán bộ công chức của quận từ hệ thống y tế công lập, dân lập và các lực lượng được tăng cường để lập ra gần 50 đội tiêm. Các điểm tiêm đã vận hành nhịp nhàng, phát huy tối đa những kinh nghiệm từ đợt tiêm mũi 1 để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

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Nhiều trường hợp cư trú tại địa phương đã tiêm vắc-xin mũi 1 ở nơi khác cũng được quận Phú Nhuận tiêm bổ sung mũi 2 - Ảnh: Tiền phong

Quận Phú Nhuận đã giải quyết linh động và nhanh chóng khi người dân về đăng ký ở phường để cập nhật, bổ sung đối với các trường hợp đã tiêm mũi 1 ở nơi khác. Đồng thời, quận Phú Nhuận là một trong những nơi đầu tiên của TPHCM thực hiện việc tiêm lưu động cho người già không thể đi lại...

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Phú Nhuận là quận đầu tiên tại TP.HCM hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh: Internet

Đến nay, đội tiêm lưu động của quận đã đến tận nhà tiêm đủ 2 mũi cho 241 người lớn tuổi di chuyển khó khăn, không có điều kiện đi đến các điểm tiêm tập trung.

Theo chia sẻ của đại diện, quận Phú Nhuận cũng đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi với tỷ lệ đạt 94%.

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Nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, người dân cần thực hiện thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày.

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Từ khóa:   Quận Phú Nhuận tiêm vaccine bệnh dịch Covid-19

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