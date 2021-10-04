Thiếu tiền xài, chị họ tiếp tay bán em gái sang Trung Quốc để lấy 3 triệu đồng tiền công

Trong "thương vụ" bán cháu C., X. nhận được 120 triệu đồng từ bà H. Sau khi trở về đến quê nhà, X. đưa cho Lo Thị C. 3 triệu đồng tiền công, còn bản thân giữ lại 7 triệu đồng
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Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 4/10, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Moong Thị X. (45 tuổi) và Lo Thị C. (34 tuổi), cùng trú tại bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, để điều tra về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".
Cụ thể, khoảng cuối năm 2018, Lo Thị C. biết Moong Thị X. có con gái đang làm ăn, sinh sống ở Trung Quốc nên đã đến gặp và đặt vấn đề với mong muốn đưa em họ của mình là cháu L.T.M.C. (16 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) sang đó tìm việc làm.
Khi "giao dịch" xong và hẹn địa điểm, Lo Thị C. dẫn cháu C. đến địa điểm đã hẹn giao cho Moong Thị X. Tại đây, X. đã đưa cháu C. lên xe khách đi ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để vượt biên sang Trung Quốc. Khi sang biên giới, X. lại giao cháu C. cho một người phụ nữ tên H. để bán cho người bản địa.
Trong "thương vụ" bán cháu C., X. nhận được 120 triệu đồng từ bà H. Sau khi trở về đến quê nhà, X. đưa cho Lo Thị C. 3 triệu đồng tiền công, còn bản thân giữ lại 7 triệu đồng. Số tiền còn lại là 110 triệu đồng, Moong Thị X. đưa lại cho bố mẹ C.
Liên quan đến vụ việc bán người sang Trung Quốc này, ông Moong Văn Chăn - Chủ UBND xã Bảo Nam cho biết, giữa tháng 9/2021, cháu C. được đón về đến địa phương và được đưa đi cách ly y tế theo quy định.