Thông tin mới vụ Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì thanh long Bình Thuận: 'Chưa có bằng chứng cụ thể'

Xã hội 19/09/2021 12:56

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật khẳng định, đến thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ khoa học nào chứng minh lây nhiễm virus trên bề mặt hàng hoá.

Thông tin trên báo Tiền Phong ngày 18/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở, phối hợp với Cục quản lý Thị trường tỉnh Bình Thuận xác minh, làm rõ thông tin từ phía Trung Quốc cho rằng đã phát hiện vi rút SARS-CoV-2 trên bao bì trái thanh long có xuất xứ từ tỉnh Bình Thuận.

Thông tin trên bao bì của lô hàng thanh long tỉnh Bình Thuận xuất hiện vi rút SARS-CoV-2 mà phía Trung Quốc thông báo chỉ là thông tin một chiều, chưa có bằng chứng cụ thể. Do vậy, để làm rõ sự việc, chúng tôi cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với cơ sở xuất khẩu, xem họ lấy hàng từ đâu, có phải họ trực tiếp xuất hàng hay thông qua đối tác nào khác... Từ đó có thông tin chính thức báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng liên quan”, văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận nêu.

Hiện tại, phía Trung Quốc đang kiểm soát chặt việc nhập khẩu trái thanh long nên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tuyên truyền cho Hiệp hội Thanh long Bình Thuận và các doanh nghiệp trên địa bàn để biết và có biện pháp làm chặt chẽ hơn công tác phòng dịch.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã nhận được công văn của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh, thông báo phía Trung Quốc tạm dừng thông quan nhập khẩu từ ngày 15/9 đến ngày 21/9 đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực “cầu phao tạm Đông Hưng” (phía Việt Nam là “điểm xuất hàng Km 3+4” thuộc Móng Cái-Quảng Ninh). Nguyên nhân là Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu TP. Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) thông báo trên vỏ bao bì bọc quả thanh long và thùng carton đựng thanh long của lô hàng thanh long ruột trắng có vi rút SARS-CoV-2.

Thông tin mới vụ Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì thanh long Bình Thuận: 'Chưa có bằng chứng cụ thể' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Mặt khác, thông tin trên báo Lao động, ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định, đến thời điểm này, chưa có một tổ chức nào trên thế giới công bố kết quả khoa học chứng minh virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trên hàng hoá, trên thành ôtô hay bao bì sản phẩm.

"Đây không phải lần đầu tiên phía bạn hàng Trung Quốc đưa ra nhận định như vậy. Trước đó, họ cũng đưa ra nhận định về việc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên hàng đông lạnh của Việt Nam và yêu cầu ta phải kiểm tra, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên nông - thủy sản, thực phẩm đông lạnh. Sau khi các bộ ngành có ý kiến thì họ đã dừng việc này" - báo Lao động dẫn lời ông Trung.

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