Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc

Xã hội 11/09/2021 16:26

Những hình ảnh dưới đây sẽ khiến bạn phải "sởn gai ốc" bởi kỳ thi ở đây chẳng khác nào cuộc chiến đấu cả.

Tại Trung Quốc, so với các kỳ thi văn hóa thì kỳ thi nghệ thuật được xem như một cuộc chiến cam go không kém cạnh gì, bởi số lượng chọi là rất khủng khiếp, trong hàng chục ngàn người chỉ có vài nghìn người được chọn. Bên cạnh các lò đào tạo minh tinh như Học viện hý kịch Thượng Hải, Học viện điện ảnh Bắc Kinh... luôn thu hút được đông đảo sự chú ý, thì khung cảnh thi đầu vào tại các trường nghệ thuật lớn như Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, Học viện Mỹ thuật Hàng Châu, trường nghệ thuật Sơn Đông... cũng đông nghịt và diễn ra hết sức căng thẳng.

Ngày 15/2, hàng loạt Học viện Mỹ thuật hàng đầu Trung Quốc bắt đầu kỳ tuyển sinh năm 2019. Kỳ thi kéo dài 4 ngày và có nhiều điểm thi ở các thành phố Hàng Châu, Trịnh Châu, Thành Đô, Thâm Quyến và Thẩm Dương.

Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 1
Hình ảnh vào năm 2018 gây choáng ngợp tại Học viện Nghệ thuật khi các thí sinh dự thi môn Năng khiếu.
Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 2
Các thí sinh ngồi quây thành một góc vẽ tranh theo chủ đề. 

Để thi đỗ, nhiều bậc cha mẹ không tiếc hàng trăm triệu đồng cho con theo học những lớp bồi dưỡng nghệ thuật. Nhiều học trò đã phải tập học vẽ từ khi mới lớp 5 - lớp 7, những đứa trẻ học múa ngay từ mầm non để có khả năng cạnh tranh thi đỗ. Tỉ lệ chọi cực cao, lên đến 1:406. Hàng chục nghìn thí sinh dự thi sẽ chỉ có vài nghìn người lọt vào cánh cửa đại học khiến cho kỳ thi nghệ thuật ở quốc gia này khốc liệt không kém các kỳ thi văn hóa và được đánh giá khắc nghiệt bậc nhất thế giới.

Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 3
Nhiều học trò đã phải tập học vẽ từ khi mới lớp 5 - lớp 7, vì tỉ lệ chọi cực cao lên đến 1:406.

Khi "khổ luyện" bước chân được vào những ngôi trường này rồi, học sinh cần phải trải qua vô vàn bài kiểm tra khác nhau, học cách ứng xử văn hóa, cách trở nên chuyên nghiệp để trở thành ngôi sao... Nhưng riêng việc được học với các vị tiền bối trong nghề (Ngô Lỗi, Dịch Dương Thiên Tỷ...) cũng đủ khiến nhiều sĩ tử ôm mộng theo học các trường nghệ thuật.

Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 4
 Các nữ sinh phải tự ép bản thân, thực hiện rất nhiều động tác khó để có một thân hình đúng chuẩn.
Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 5
Các lớp học múa luôn là nơi khốc liệt nhất, họ bị ép đủ kiểu để học các động tác khó. 
Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 6
Nỗi đau cơ thể không thấm vào đâu so với nỗi sợ tinh thần mà họ phải chịu đựng. Tuy nhiên ai cũng phải "cắn răng" vì một tương lai nổi tiếng.
Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 7
Những đứa trẻ được tập múa từ nhỏ để rèn được năng khiếu trong mình. 
Rùng mình với tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1:406 của các trường Nghệ thuật ở Trung Quốc - Ảnh 8
 Tuy nhiên, vì tương lai, họ sẵn sàng chấp nhận tất cả.
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