Những hình ảnh dưới đây sẽ khiến bạn phải "sởn gai ốc" bởi kỳ thi ở đây chẳng khác nào cuộc chiến đấu cả.
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Tại Trung Quốc, so với các kỳ thi văn hóa thì kỳ thi nghệ thuật được xem như một cuộc chiến cam go không kém cạnh gì, bởi số lượng chọi là rất khủng khiếp, trong hàng chục ngàn người chỉ có vài nghìn người được chọn. Bên cạnh các lò đào tạo minh tinh như Học viện hý kịch Thượng Hải, Học viện điện ảnh Bắc Kinh... luôn thu hút được đông đảo sự chú ý, thì khung cảnh thi đầu vào tại các trường nghệ thuật lớn như Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, Học viện Mỹ thuật Hàng Châu, trường nghệ thuật Sơn Đông... cũng đông nghịt và diễn ra hết sức căng thẳng.
Ngày 15/2, hàng loạt Học viện Mỹ thuật hàng đầu Trung Quốc bắt đầu kỳ tuyển sinh năm 2019. Kỳ thi kéo dài 4 ngày và có nhiều điểm thi ở các thành phố Hàng Châu, Trịnh Châu, Thành Đô, Thâm Quyến và Thẩm Dương.
Để thi đỗ, nhiều bậc cha mẹ không tiếc hàng trăm triệu đồng cho con theo học những lớp bồi dưỡng nghệ thuật. Nhiều học trò đã phải tập học vẽ từ khi mới lớp 5 - lớp 7, những đứa trẻ học múa ngay từ mầm non để có khả năng cạnh tranh thi đỗ. Tỉ lệ chọi cực cao, lên đến 1:406. Hàng chục nghìn thí sinh dự thi sẽ chỉ có vài nghìn người lọt vào cánh cửa đại học khiến cho kỳ thi nghệ thuật ở quốc gia này khốc liệt không kém các kỳ thi văn hóa và được đánh giá khắc nghiệt bậc nhất thế giới.
Khi "khổ luyện" bước chân được vào những ngôi trường này rồi, học sinh cần phải trải qua vô vàn bài kiểm tra khác nhau, học cách ứng xử văn hóa, cách trở nên chuyên nghiệp để trở thành ngôi sao... Nhưng riêng việc được học với các vị tiền bối trong nghề (Ngô Lỗi, Dịch Dương Thiên Tỷ...) cũng đủ khiến nhiều sĩ tử ôm mộng theo học các trường nghệ thuật.