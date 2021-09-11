Tại Trung Quốc, so với các kỳ thi văn hóa thì kỳ thi nghệ thuật được xem như một cuộc chiến cam go không kém cạnh gì, bởi số lượng chọi là rất khủng khiếp, trong hàng chục ngàn người chỉ có vài nghìn người được chọn. Bên cạnh các lò đào tạo minh tinh như Học viện hý kịch Thượng Hải, Học viện điện ảnh Bắc Kinh... luôn thu hút được đông đảo sự chú ý, thì khung cảnh thi đầu vào tại các trường nghệ thuật lớn như Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, Học viện Mỹ thuật Hàng Châu, trường nghệ thuật Sơn Đông... cũng đông nghịt và diễn ra hết sức căng thẳng.

Ngày 15/2, hàng loạt Học viện Mỹ thuật hàng đầu Trung Quốc bắt đầu kỳ tuyển sinh năm 2019. Kỳ thi kéo dài 4 ngày và có nhiều điểm thi ở các thành phố Hàng Châu, Trịnh Châu, Thành Đô, Thâm Quyến và Thẩm Dương.