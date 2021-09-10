Nóng: Bộ Y tế cấp phép thêm một vắc xin Covid-19 của Trung Quốc có tên Hayat-Vax

Tin y tế 10/09/2021 17:00

Bộ Y tế ban hành quyết định 4361/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin Hayat - Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 10/9, Bộ Y tế ban hành quyết định 4361/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin Hayat - Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hayat là loại vắc xin vi rút bất hoạt với mỗi liều 0,5 ml chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên SARS-CoV-2 (tế bào vero) bất hoạt dạng hỗn dịch tiêm.

Cơ sở sản xuất loại vắc xin này là Công ty Beijing Institute of Biological Products, Trung Quốc; đóng gói tại các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Đơn vị đề nghị phê duyệt vắc xin là Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

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Vắc xin Hayat - Vax - Ảnh: Internet

Cùng với việc phê duyệt, Bộ Y tế yêu cầu các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vắc xin Hayat - Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vắc xin Hayat - Vax theo quy định; thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng vắc xin nhập khẩu.

Cục Khoa học công nghệ- Đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc xin trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc xin Hayat - Vax trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng.

Cục Y tế Dự phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vắc xin Hayat - Vax về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế có trách nhiệm tiến hành kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin Hayat - Vax trước khi đưa ra sử dụng.

Đây là loại vắc xin thứ 2 của Trung Quốc được Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt Verocell của Sinopharm Trung Quốc. Như vậy, tới nay đã có 6 loại vắc xin được cấp phép tại Việt Nam.

Từ khóa:   Vắc xin Covid-19 vắc xin Hayat - Vax Covid-19

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