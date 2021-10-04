Bộ Y tế công bố những điều kiện để người dân không cần test Covid-19 khi di chuyển đến vùng 'bình thường mới'

Bộ Y tế đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan về việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác theo 3 vùng sau:

Theo chia sẻ thông tin từ Zing News, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) gửi UBND TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.

1. Đối với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn:

Khi đến nơi, người trong diện này thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện thông điệp 5K và xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ - Ảnh minh họa: Zing

Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Sở Y tế nơi tiếp nhận dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn xem xét việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú; hướng dẫn người dân thực hiện thông điệp 5K và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc tổ chức xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho người dẫn đến khi đủ 14 ngày.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

2. Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới:

Nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, người dân cần thực hiện thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày và thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì thực hiện thông điệp 5K, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày tiếp theo.

Những người này cần thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực bình thường mới phải tự theo dõi sức khỏe 14 ngày - Ảnh minh họa: Internet

3. Người đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn:

Sở Y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch cần áp dụng tại nơi đến, đồng thời phối hợp với các tỉnh, thành phố khác tổ chức đưa đón người dân có tổ chức, chu đáo, an toàn, bảo đảm các nguyên tắc về phòng chống dịch Covid-19.