Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường và để mặc lại nạn nhân nằm bất động giữa đường.

Theo thông tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 1/10 tại đoạn đường qua phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cụ thể, tài xế điều khiển ô tô hướng phường Phạm Thái đi thị xã Kinh Môn đã va chạm với cụ ông xe đạp cùng chiều.

Sau cú va chạm đó, cụ ông ngã ra đường và bị ô tô cán qua 2 chân đầy thương tâm. Song, chưa dừng tại đó, thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu thì gã tài đã rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Người dân sau khi phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa cụ ông đi cấp cứu trong tình trạng 2 chân bị tổn thương nghiêm trọng.

Người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu - Ảnh: Hải Dương

Theo điều tra ban đầu, danh tính của cụ ông là Trương Văn N. (73 tuổi, trú tại phường Phạm Thái, TX Kinh Môn). Theo báo Hải Dương, cụ ông có gia cảnh khó khăn. Ngoài làm nông nghiệp, ông thường đi mò cua, bắt ốc và nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập.

Hiện trường vụ án thương tâm - Ảnh: Hải Dương

Vậy nên, vụ tai nạn nghiêm trọng và cách hành xử của tài xế khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm tài xế và tiến hành điều tra vụ việc.

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