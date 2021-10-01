Chuyện lạ có thật: Trung Quốc phát động cuộc thi để chọn ra 10 tòa nhà 'xấu xí' nhất

Trong 11 năm qua, trang web Rccchina (chuyên về đánh giá kiến trúc) đã mời mọi người bình chọn trong cuộc thi hàng năm. Ở Trung Quốc, cuộc khảo sát vẫn được mở cho đến tháng 12. Đồng thời, các kiến trúc sư, học giả và nhà phê bình sẽ tham gia và đánh giá.

Các công trình kiến trúc được đánh giá dựa trên 9 tiêu chí trong đó là tòa nhà có được coi “hài hòa” với môi trường xung quanh hay không... Dưới đây là danh sách 10 tòa nhà xấu xí nhất:

1. Cổng phía Nam của Khu học xá Zijingang, Đại học Chiết Giang

Đây là công trình hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng với 9150 phiếu bầu tính tới thời điểm này. Với sự pha trộn của văn hóa Trung Quốc và phương Tây, cổng trường được đặc trưng bởi phong cách phóng đãng và mở rộng. Bốn ký tự của tên trường "Đại học Chiết Giang" ở giữa, với tên tiếng Anh là Đại học Chiết Giang ở bên. Đồng thời, có sáu cây cột đôi lớn ở cổng phía nam. Hai trụ giữa được khắc phương châm của trường: Tìm kiếm chân lý và đổi mới; bốn cây cột bên cạnh được khắc những từ ngữ cốt lõi về giá trị của trường: siêng năng, tu dưỡng đạo đức, sáng suốt và kiên trì.

2. Tháp cầu thủy tinh của núi Jiuhuangshan, Tứ Xuyên

Gần cuối năm 2019, cây cầu kính này được xây dựng để mọi người đi bộ qua vách đá Guanyin quanh co để đến Động Yuanwang dễ dàng hơn. Các trụ của cầu treo gồm hai đôi nam nữ trong trang phục truyền thống, nhưng cư dân mạng cho rằng đôi nam nữ này trông "rất đáng sợ" như thể là “chào đón mọi người tới địa ngục” Tháp Cầu Thủy tinh của núi Jiuhuangshan ở Miên Dương, Tứ Xuyên hiện ở vị trí thứ hai với 3789 phiếu bầu.

3. Nhà thờ vĩ cầm, Quảng Đông

Tọa lạc tại làng Vĩnh Bình, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, nhà thờ bảy tầng cao 120m được xây dựng với chi phí hơn 2 triệu nhân dân tệ. Vì hình dạng độc đáo của nó, nhà thờ đã trở nên nổi tiếng với các du khách khi đến du lijhc tại đây. Công trình kiến trúc này hiện đang đứng ở vị trí thứ ba với 1950 phiếu bầu.

4. Khách sạn Nội Mông Manzhouli Matryoshka

Khách sạn Nội Mông Manzhouli Matryoshka là khu du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất ở Trung Quốc. Khách sạn lấy cảm hứng từ búp bê babushka bao gồm các Tòa nhà 1, 2 và 3. Tòa nhà 1 hiện là tòa nhà búp bê lớn nhất thế giới với chiều cao 72 mét, nhưng du khách cảm thấy mặt búp bê không mấy thiện cảm. Hiện khách sạn búp bê này đứng thứ 4 trong ấn bản với 1813 lượt bình chọn.

5. Bảo tàng nghệ thuật thiếu nhi Tây An, Thiểm Tây

Bảo tàng nghệ thuật thiếu nhi Tây An là phòng triển lãm với chủ đề nghệ thuật thiếu nhi. Công trình có tổng diện tích xây dựng là 6.388 mét vuông. Bảo tàng là một nền tảng phát triển nghệ thuật dành cho trẻ em chuyên nghiệp. Đồng thời, nơi đây còn tích hợp giáo dục nghệ thuật cho trẻ em, trao đổi học thuật, triển lãm tác phẩm và đào tạo nghệ thuật.

Ý tưởng thiết kế cơ bản được lấy từ hình ảnh của "tấm thảm ma thuật Ả Rập" nổi tiếng trong các câu chuyện cổ tích, và các bề mặt cong nhiều dải được sử dụng để bao phủ phòng trưng bày nghệ thuật. Hiện công trình này đang đứng ở vị trí thứ 5 với 1803 phiếu bầu.

6. Cơ sở trình diễn công nghiệp thiết kế 4.0, Thượng Hải

Công trình này của Trung Quốc có diện tích khoảng 500x500 mét vuông. Nhà phê bình nói: "Bố cục thông thường đều là tông màu xám, tổng thể cảm giác trông rất "phiền muộn", giống như là bước vào nhà tù thành phố". Hiện thành phố mới của Trung Quốc đứng thứ 6 với 1472 phiếu bầu.

7. Nhà úp ngược ở Daping, Trùng Khánh

Nằm ở giao lộ của Đường Majiapu bên cạnh Phố Longhu Shidai tian ở Daping, ngôi nhà Lật ngược hiện là tòa nhà đặc biệt và duy nhất trong khu vực. Đây là một công trình xây dựng được lấy cảm hứng từ "Ngôi nhà Lật ngược" ở Đài Bắc và Cao Hùng. Song, công trình này bị chỉ trích vì là "đạo trắng trợn” mô hình tương tự ở Đài Bắc. Ngôi nhà hiện đang đứng thứ 7 trong danh sách với 1168 lượt bình chọn.

8. "Khải hoàn môn", Công viên Côn Minh, Vân Nam

Phiên bản pha lê "Khải hoàn môn" của Paris nằm trong công viên 1903. Công viên nổi tiếng với thiết kế kiến ​​trúc Pháp và văn hóa Trung-Pháp. Việc hoàn thành Khải hoàn môn bằng pha lê là sự tái hiện lại lịch sử, văn hóa của Côn Minh và sự đổi mới của thời đại, cũng như là một lời tri ân đối với tinh thần nhân văn của thành phố. Khải hoàn môn bằng pha lê hiện đứng thứ 8 với 1128 phiếu bầu cho đến nay.

9. Trung tâm nghệ thuật Ma Xu Wenbo, Hắc Long Giang

Trung tâm nghệ thuật Ma Xu Wenbo có diện tích khoảng 4.700 mét vuông và được lấy cảm hứng từ các nhà hát cổ đại Hy Lạp và La Mã, đồng thời nỗ lực đổi mới và học hỏi phong cách và kết hợp các yếu tố của Trung Quốc, phương Tây. Một trong những người bỏ phiếu đã cho rằng tòa nhà này "Ngoại lai, đồ cổ, kiến trúc quái đản, chắp vá, lộn xộn". Trung tâm nghệ thuật hiện đứng thứ 9 trên trang web với 1036 lượt bình chọn.

10. Bảo tàng Thái Nguyên, Sơn Tây

Công trình trải rộng trên 64.000 mét vuông. Bảo tàng Thái Nguyên là một trong những tòa nhà mang tính bước ngoặt trên Quảng trường Grand Platform của Đảo Văn hóa.

Tổng vốn đầu tư là 830 triệu nhân dân tệ. Phần chính gồm 5 hình nón ngược hình elip tương đối độc lập và nối liền nhau, được lấy cảm hứng từ đèn lồng đỏ của Trung Quốc. Hiện tại, bảo tàng đứng thứ 10 trong danh sách với 1005 phiếu bầu.