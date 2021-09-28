Tín hiệu đáng mừng: Lần đầu tiên số ca mắc của Ấn Độ giảm xuống dưới 20.000 trong hơn sáu tháng 'chiến đấu' với 'bóng ma COVID-19'

Theo Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, số ca toàn cầu tích lũy đã lên tới 232.282.286. Số người chết trên toàn thế giới đã lên tới 4.755.487 người.

Vào ngày 28/9, tình trạng về đại dịch COVID-19 có xu hướng giảm ở các quốc gia. Trong đó, nổi bật nhất chính là Ấn Độ. Đây là quốc gia có "tín hiệu" đáng mừng nhất khi lần đầu tiên số ca của Ấn Độ giảm xuống dưới 20.000 trong hơn sáu tháng.

Vào 1:46 sáng, Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã được tiêm tăng cường COVID-19. Nhà Trắng cho biết chính quyền của ông cho phép mũi tiêm thứ ba đối với vắc-xin coronavirus Pfizer ở một số dân nhất định.

Vào 11 giờ sáng, Hàn Quốc báo cáo 2.289 trường hợp mắc Covid-19, giảm so với 2.383 trường hợp một ngày trước đó. Số lượng hàng ngày vẫn là cao nhưng thấp kỉ lục vào ngày 29/8. Hiện đất nước này đang từng bước cố gắng "dập tắt" đợt bùng phát dịch lần này.

Vào 1:53 chiều, lần đầu tiên các ca bệnh ở Ấn Độ giảm xuống dưới 20.000 ca sau hơn sáu tháng, khi quốc gia này báo cáo 18.795 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 33,7 triệu ca. Số người chết tăng 179 lên 447.373 người. Trong khi đó, cả nước đã tiêm 10,2 triệu mũi vắc xin kể từ sáng 29/8 - lần thứ năm vượt mốc 10 triệu chỉ trong một ngày kể từ khi đạt được kỳ tích đầu tiên vào cuối tháng 8 - nâng tổng số liều lên 870,7 triệu.

Phụ nữ Ấn Độ chờ được tiêm vaccine tại một cơ sở y tế ở Mumbai vào ngày 27/9 - Ảnh: Reuters

Vào 4:30 chiều, Sanofi đang loại bỏ vaccine dựa trên mRNA của riêng mình vì "những vắc-xin từ Moderna và liên minh BioNTech-Pfizer đang thống trị thị trường", công ty chăm sóc sức khỏe của Pháp cho biết. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào nỗ lực với đối tác GlaxoSmithKline của Anh để đưa một "ứng cử viên" vaccine COVID-19 ra thị trường dựa trên phương pháp tiếp cận dựa trên protein thông thường hơn. Các cuộc thử nghiệm hàng loạt đang diễn ra.

Vào 4:50 chiều, cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ cho phép viện Serum sản xuất vaccine ghi danh cho trẻ từ 7 đến 11 tuổi tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 khi quốc gia này chuẩn bị bảo vệ trẻ em khỏi virus corona. Hiện tại, đất nước 1,4 tỷ dân đã tiêm hơn 870 triệu liều cho người lớn.

Vào 5:30 chiều, Tokyo báo cáo 248 trường hợp mới, tăng từ 154 trường hợp so với một ngày trước đó. Tỷ lệ mắc mới trung bình trong bảy ngày ở Tokyo là 340, giảm 48% so với một tuần trước. Điều này cho thấy xu hướng mắc Covid-19 giảm và giữ trạng thái ổn định.

Các quốc gia đang tăng cường tiêm vaccine cho người dân - Ảnh: Internet

Vào 5:38 chiều, Nhật Bản chính thức quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 18 tỉnh khác vào ngày 23/9 khi nước này đạt được tiến bộ trong việc triển khai vaccine COVID-19. Thủ tướng Yoshihide Suga, người sẽ từ chức vào thứ Năm, cho biết chính phủ đã tập trung vào việc "đảm bảo hệ thống chăm sóc sức khỏe, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa triệt để và tăng tốc tiêm chủng."

Vào 6:00 chiều, Oriental Land, công ty điều hành Tokyo Disneyland và Tokyo Disney Sea, có kế hoạch tăng số lượng du khách đến khu nghỉ mát của mình từ 5.000 người hiện tại mỗi ngày tại mỗi công viên lên 10.000 người bắt đầu từ thứ 24/9. Universal Studios Japan ở Osaka cũng đã quyết định nới lỏng giới hạn vé vào cửa bắt đầu từ ngày 1/10.