Hành khách hoảng hốt trước sự cố máy bay 'rơi tự do', chưa kịp định thần thì sét đánh đánh ngang

Thế giới 28/09/2021 12:21

Một chiếc máy bay rời thành phố Yekaterinburg (Nga) nhưng trong quá trình di chuyển nó bay vào vùng nhiễu loạn không khí do ảnh hưởng của bão, dẫn đến "rơi tự do".

Theo chia sẻ thông tin từ Daily Mail, video ghi lại sự việc cho thấy máy bay rung lắc liên tục trước khi một tia sét xuất hiện khiến người quay video và các hành khách hét lên. Một cảnh khác cho thấy các hành khách, trong đó có trẻ em, hét lên trong sợ hãi khi máy bay rơi tự do. 

Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Nga Azur Air, chở 175 người, bất ngờ gặp sự cố rơi tự do khi đang đến gần khu nghỉ dưỡng Sochi, phía tây nam nước Nga hôm 25/9. Nguyên nhân chính là máy bay di chuyển vào vùng nhiễu loạn không khí do ảnh hưởng của bão, dẫn đến không thể kiểm soát.

Đây thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng cho 175 hành khách trên máy bay. Vài người tưởng rằng họ chắc chắn phải chết khi máy bay đang rơi không kiểm soát.

"Chai lọ và các vật dụng nhỏ rải rác khắp cabin sau cú rơi tự do. Sau đó, tia sét đánh trúng máy bay. Có một tiếng nổ lớn và tia sáng chói lòa", một hành khách nói.  

"Mọi người đều bị sốc nặng. Một phụ nữ ngồi cạnh tôi liên tục ra dấu cầu nguyện. Khi tia sét đánh trúng, tôi quay người lại và bắt gặp ánh mắt đầy hoảng sợ của người đàn ông ngồi sau. Trải nghiệm này sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời này", Anna, một nữ hành khách chia sẻ với trang E1. 

Anastasia, một hành khách khác, nói: "Chúng tôi bay qua những đám mây xám xịt khổng lồ rồi tia sét bất ngờ đánh trúng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và ánh sáng chói lòa. Ai cũng sợ hãi. Một số người cho rằng động cơ máy bay đã bị đánh trúng. Những người không thắt dây an toàn bị xô ngã, chai nước và cốc văng tứ tung. Nhiều người la hét, trẻ em thì khóc lóc. Một cảm giác tồi tệ"

su co roi tu do
 Các phi công đã thành công hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay - Ảnh: Daily Mail

Nữ hành khách này nói thêm rằng, máy bay khi đó rơi xuống và rung lắc dữ dội. Các phi công sau đó đã cố gắng xử lý và máy bay dần lấy lại độ cao. Như một điều thần kỳ, các phi công đã thành công hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Krasnodar, cách Sochi khoảng 290 km về phía bắc, dù máy bay vừa gặp sự cố rơi tự do và bị sét đánh. Toàn bộ 175 người trên máy bay đều an toàn.

Các hành khách xuống khỏi máy bay và đứng vỗ tay hoan nghênh tổ bay vì đã cứu sống họ. Một số hành khách còn xin chụp ảnh chung với phi công nhưng bị từ chối.

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Từ khóa:   rơi máy bay sự cố rơi tự do sự việc hy hữu

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