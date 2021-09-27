Cụ bà 100 tuổi lập kỷ lục Guinness về nâng tạ chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe khiến dân tình 'ngả ngửa'

Thế giới 27/09/2021 10:45

Cụ bà Traina, đến từ Tampa, Florida đã được vinh danh trở thành vận động viên nữ nâng tạ lớn tuổi nhất thế giới. Những người thân của cụ bà đều tự hào về thành tích đáng kinh ngạc này.

Gần đây, cụ bà Edith Murway-Traina 100 tuổi đến từ Tampa, Florida được vinh danh kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là nữ vận động viên nâng tạ, vẫn tham gia thi đấu lâu nhất thế giới ba ngày trước sinh nhật lần thứ 100 của mình. Nữ vận động viên lớn tuổi nhất thế giới này có thể nâng mức tạ lên tới 70 kg. 

Theo Reuters đưa tin, bà cụ 100 tuổi này bắt đầu hứng thú và tập nâng tạ từ thập niên 90. Bà tới phòng tập thường xuyên và thích thử thách bản thân để giỏi hơn mỗi ngày. Bà cũng giải thích rằng bạn của bà là Gutwirth (77 tuổi), muốn bắt đầu thói quen tập luyện giúp ngăn ngừa loãng xương nhưng lại không muốn tự mình làm điều đó. Do vậy, Carmen Gutwirth đã rủ bà đến phòng tập để cùng nhau tâp luyện và bà Murway chấp nhận.

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Chân dung cụ bà 100 tuổi lập kỷ lục trở thành VĐV nâng tạ lớn tuổi nhất thế giới - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, cũng theo Reuters, nhà vô địch cử tạ đã tích cực luyện tập các kỹ thuật của mình với sự giúp đỡ của huấn luyện viên. Đến nay, dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn tiếp tục tập luyện và tham gia một số giải đấu. 

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sức khỏe, bà Edith Murway-Traina cho biết bữa ăn buổi sáng phải có Geritol và uống rượu Martinis hàng đêm. Những điều đó giúp bà trở thành người giữ kỷ lục phi thường này.

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Bà Edith Murway-Traina cho biết bữa ăn buổi sáng phải có Geritol và uống rượu Martinis hàng đêm - Ảnh: Reuters

Con trai của cụ bà Edith Murway-Traina sống ở Doylestown, Pennsylvania cho biết: "Bà luôn truyền cảm hứng và động lực cho tôi, cho dù đó là nâng tạ, khiêu vũ hay chỉ chăm sóc gia đình". Bên cạnh đó, những người thân của cụ bà đều tự hào về thành tích đáng kinh ngạc này. 

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