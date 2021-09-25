Người đàn ông 55 tuổi liều mạng biểu diễn nuốt rắn sống và nhận kết cục thương tâm

Thế giới 25/09/2021 19:49

Qua hai lần thử nuốt rắn sống, người đàn ông đều không gặp biến cố gì. Song, đến lần thứ ba, con vật bất ngờ vùng ra và cắn vào lưỡi của ông.

Mới đây, một đoạn clip ngắn về một người đàn ông nuốt trọn con rắn đang sống vào miệng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người đàn ông đã qua đời ngay sau khi "biểu diễn" nuốt rắn sau lần thứ ba Theo chia sẻ từ The Sun, người đàn ông 55 tuổi bắt được con rắn trên một cánh đồng dưa hấu ở Astrakhan, Nga. Tiếp đó, ông vừa cầm con rắn, vừa cười đùa với những người xung quanh rồi bước xuống xe. Ông quay mặt về phía ống kính và bắt đầu “biểu diễn” trò nuốt rắn vào miệng.

Qua hai lần thử, ông đều không gặp biến cố gì. Lần thứ ba, người đàn ông tự tin ngậm con rắn một lần nữa. Ngờ đâu, con vật bất ngờ vùng ra và cắn vào lưỡi của ông. Khi ấy, không ai tỏ ra quá sợ hãi bởi độc của loài rắn này không đủ để gây chết người. Nhưng chỉ vài giờ sau, người nông dân trồng dưa được người nhà đưa đi nhập viện vì mắc chứng phù Quincke, khiến lưỡi và cổ họng sưng tấy.
nuot ran

Báo cáo cho thấy ông thở hổn hển, lưỡi sưng đến nỗi hầu như không thể nằm trong khoang miệng. Các bác sĩ tại bệnh viện quận Kharabalinskiy đã nỗ lực hết sức để cứu lấy người nông dân, nhưng vẫn thất bại. Ông đã qua đời vì một vết cắn bị tất cả mọi người xem nhẹ. Đồng thời, họ cũng cho biết ông thiệt mạng vì sốc phản vệ.

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