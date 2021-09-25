Người mẫu mất việc sau khi cắt tóc quá ngắn, tiệm cắt tóc phải bồi thường hơn 6 tỷ đồng

Thế giới 25/09/2021 11:20

Một tiệm cắt tóc đã phải bồi thường cho khách hàng hơn 6 tỷ đồng sau khi cắt tóc quá ngắn cho một khách hàng khiến người này mất việc.

Mạng Hoàn Cầu cho biết, mới đây tòa án Ấn Độ đã yêu cầu một tiệm cắt tóc phải trả cho một người mẫu số tiền 20 triệu rupee (tương đương 6.1 tỷ đồng) với lý do tiệm cắt tóc này đã cắt quá ngắn cho một người mẫu khiến vị khách này chịu tổn thất lớn về kinh tế.

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 Tiệm cắt tóc ở Ấn Độ buộc phải bồi thường hơn 6 tỷ đồng cho một người mẫu vì cắt tóc quá ngắn

Theo báo cáo, tiệm cắt tóc đã thay đổi hoàn toàn kiểu tóc của người mẫu khiến cô bị chấn thương tâm lý nặng nề, người mẫu không thể tập trung vào công việc và cuối cùng bị mất việc. Tiệm cắt tóc được phép kháng cáo nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Được biết, cô người mẫu này từng có một công việc liên quan đến các sản phẩm chăm sóc tóc với mái tóc dài của mình. Nhưng vào năm 2018, khi cô đến một tiệm làm tóc ở Delhi để cắt tóc, người thợ cắt tóc đã không tạo được kiểu tóc như khách hàng yêu cầu và sau đó đã cắt gần hết tóc của cô người mẫu khiến cô chịu ảnh hưởng rất lớn về kinh tế cũng như tinh thần.

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Từ khóa:   bị mất việc chấn thương tâm lý thay đổi kiểu tóc

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