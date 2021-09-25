Con gái thường nói mơ trong giấc ngủ, bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân, người đàn ông kiểm tra camera ở nhà lập tức báo cảnh sát

Tiểu Trần năm nay hơn 30 tuổi, anh và vợ kết hôn nhiều năm và hiện có một cô con gái 3 tuổi. Tiểu Trần vô cùng cưng chiều con gái, vợ anh thường xuyên phải đi công tác nên Tiểu Trần khá bận rộn, ngoài công việc của mình, thời gian còn lại anh chăm sóc con gái. Ban đầu mọi chuyện có vẻ khá dễ dàng, vậy nhưng càng về sau Tiểu Trần ngày một quá tải.

Vì quá bận rộn trong công việc, Tiểu Trần đã thuê bảo mẫu chuyên chăm sóc con gái

Vì muốn con gái có cuộc sống tốt hơn, Tiểu Trần đã mời một bảo mẫu chuyên chăm sóc cho bé gái 3 tuổi này. Người bảo mẫu cũng đã ngoài 40 tuổi và có khá nhiều kinh nghiệm trông trẻ khiến Tiểu Trần vô cùng yên tâm. Sau khi quan sát một thời gian, Tiểu Trần phát hiện, con gái mình cũng rất mến bảo mẫu, đặc biệt nghe lời, điều này giúp anh yên tâm làm việc.