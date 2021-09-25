Con gái thường nói mơ trong giấc ngủ, bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân, người đàn ông kiểm tra camera ở nhà lập tức báo cảnh sát

Thế giới 25/09/2021 07:07

Cô con gái 3 tuổi thường giật mình, nói mơ trong giấc ngủ, người đàn ông đưa con đi khám nhưng bác sĩ cũng không phát hiện được nguyên nhân.

Tiểu Trần năm nay hơn 30 tuổi, anh và vợ kết hôn nhiều năm và hiện có một cô con gái 3 tuổi. Tiểu Trần vô cùng cưng chiều con gái, vợ anh thường xuyên phải đi công tác nên Tiểu Trần khá bận rộn, ngoài công việc của mình, thời gian còn lại anh chăm sóc con gái. Ban đầu mọi chuyện có vẻ khá dễ dàng, vậy nhưng càng về sau Tiểu Trần ngày một quá tải.

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 Vì quá bận rộn trong công việc, Tiểu Trần đã thuê bảo mẫu chuyên chăm sóc con gái

Vì muốn con gái có cuộc sống tốt hơn, Tiểu Trần đã mời một bảo mẫu chuyên chăm sóc cho bé gái 3 tuổi này. Người bảo mẫu cũng đã ngoài 40 tuổi và có khá nhiều kinh nghiệm trông trẻ khiến Tiểu Trần vô cùng yên tâm. Sau khi quan sát một thời gian, Tiểu Trần phát hiện, con gái mình cũng rất mến bảo mẫu, đặc biệt nghe lời, điều này giúp anh yên tâm làm việc.

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 Vậy nhưng cô bé 3 tuổi thường xuyên giật mình và nói mơ vào buổi tối

Cách đây không lâu, Tiểu Trần vô tình phát hiện con gái thường xuyên giật mình, nói mơ trong khi ngủ. Đến ngày thứ hai, anh đưa cô bé đến bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra xem con gái có bị bệnh gì không. Vậy nhưng bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân khiến Tiểu Trần vô cùng bất an.

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 Tiểu Trần lập tức gọi điện báo cảnh sát khi nhìn thấy những hình ảnh này

Đợi về đến nhà, Tiểu Trần lập tức kiểm tra các camera được gắn trong nhà và phát hiện chuyện động trời. Thì ra trong lúc ngủ trưa, cô con gái 3 tuổi thường xuyên quấy khóc, không thể kiềm chế, người bảo mẫu đã dùng chân đá cô bé sang một bên sau đó tát cô bé một cái. Thời gian kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ nên buổi tối khi đi ngủ, con gái Tiểu Trần thường hay nói mơ và giật mình. Tiểu Trần vô cùng tức giận nên đã gọi điện báo cảnh sát, sau đó người bảo mẫu cũng nhận phải hình phạt thích đáng của pháp luật.

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