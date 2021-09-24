Kinh hoàng: Thiếu nữ 15 tuổi bị 33 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể

Thế giới 24/09/2021 18:06

Vụ tấn công tình dục gây chấn động cộng đồng mạng thế giới những ngày qua khi một thiếu nữ 15 tuổi bị 33 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể.

Ngày 23/9 tờ Daily Mail của Anh đăng tải thông tin, vụ tấn công tình dục mới nhất gây chấn động mạng xã hội Ấn Độ đã xảy ra những ngày qua. Một thiếu nữ 15 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi 33 người đàn ông. Dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ khi những vụ án liên quan đến cưỡng hiếp liên tiếp diễn ra trong thời gian qua.

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 Cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng sốc trước thông tin thiếu nữ 15 tuổi bị 33 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể

Một quan chức cao cấp của Ấn Độ cho biết, trong 8 tháng qua, nhiều vụ tấn công tình dục liên quan đến vụ án này đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở Thane, bang Maharashtra. Ngày 23/9, cảnh sát trưởng địa phương Dattatray Karale cho biết, đến nay cảnh sát đã bắt giữ 24 người và giam giữ 2 trẻ vị thành niên có liên quan đến vụ án này. Được biết, hiện nay nạn nhân ở trong tình trạng ổn định và đang được điều trị tại một bệnh viện của chính phủ.

Karale cho biết thêm, tội ác này kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến ngày 22/9. “Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 1 năm nay. Cô gái này đã bị người yêu của mình cưỡng hiếp và bị quay video. Anh ta bắt đầu tống tiền cô ấy bằng đoạn video đó” – Karale nói chi tiết. Sau đó, bạn bè và người quen của người đàn ông này đã cưỡng hiếp tập thể cô gái này ít nhất bốn đến năm lần ở nhiều nơi các nhau.

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 Người dân phẫn nộ và tập trung đông đảo bên ngoài đồn cảnh sát nơi giam giữ người đàn ông này

Cảnh sát địa phương đã đệ đơn kiện 33 người đàn ông vào ngày 21/9 vì tội hiếp dâm, hiếp dâm tập thể và hiếp dâm trẻ vị thành niên. Sự việc này tiếp tục khiến dư luận Ấn Độ dậy sóng sau hàng loạt vụ tấn công tình dục diễn ra trong thời gian qua.

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Từ khóa:   tội hiếp dâm hiếp dâm tập thể tấn công tình dục

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