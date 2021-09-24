Bé trai hơn 1 tuổi đã phải nhập viện vì nuốt phải 11 viên bi nam châm, các bậc phụ huynh nên cảnh giác với ‘kẻ giết người thầm lặng’ này.

Theo thông tin được đăng tải trên Mạng Hoàn Cầu, vài ngày trước đây, cậu bé mới 1 tuổi 9 tháng tên Hiên Hiên đột nhiên bị nôn ói liên tục và chướng bụng. Bố mẹ cậu bé cho rằng con mình bị khó tiêu nhưng không ngờ món đồ chơi hàng ngày đã khiến đứa trẻ này phải nhập viện.

Dị vật được các bác sĩ phát hiện trong bụng của cậu bé hơn 1 tuổi Hiên Hiên

Gia đình Hiên Hiên sống ở Hồ Bắc, Trung Quốc, sáng ngày 9/9 cậu bé hơn 1 tuổi này liên tục bị nôn ói, bố mẹ liền đưa Hiên Hiên đến bệnh viên trong tỉnh để kiểm tra tình hình sức khỏe. Khi các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Hiên Hiên phát hiện có cái gì đó trong bụng cậu bé giống như một chiếc vòng tay. Hiên Hiên nôn mười mấy lần trong ngày hôm đó và bị chướng bụng dữ dội, cậu bé có dấu hiệu của tắc ruột.

Buổi sáng hôm sau, các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật cho Hiên Hiên, tổng cộng có 11 viên bi nam châm được lấy ra từ bụng cậu bé, mỗi viên bi có đường kính khoảng 5mm. Những viên bi này tuy nhỏ nhưng lại dính chặt với nhau khiến Hiên Hiên bị tổn thương nghiêm trọng, có tới 4 vết thủng trong ruột non của cậu bé một tuổi.

11 viên bi nam châm đã bị cậu bé nuốt vào bụng gây thủng ruột

Lúc này bố mẹ Hiên Hiên mới nhớ ra, cách đây vài ngày người anh họ 8 tuổi của Hiên Hiên đến nhà chơi có mang theo một dây bi nam châm nhưng sau đó lại không tìm thấy. Chẳng thể ngờ Hiên Hiên đã nuốt chúng vào bụng gây ra sự việc đau lòng này.

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