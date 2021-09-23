Người phụ nữ bị dân làng cạo trọc đầu, bôi đen mặt vì lý do chẳng thể ngờ

Một người phụ nữ 40 tuổi ở Ấn Độ đã bị dân làng cạo trọc đầu, bôi đen mặt đem đi diễu hành khắp làng vì một lời hứa hẹn.

Trang 163 đưa tin, ngày 21/9, một người phụ nữ 40 tuổi đã bị một nhóm người dân địa phương (đa số là phụ nữ) ở quận Kendrapara, bang Orissa, Ấn Độ cạo trọc đầu và bắt đi diễu hành khắp làng. Người phụ nữ đã từng hứa hẹn vay tiền từ một ngân hàng nhưng sau đó lại lừa dối những người dân ở ngôi làng này.

Các quan chức cảnh sát cho biết, vụ việc đáng lo ngại này xảy ra vài ngày trước tại một ngôi làng ở thị trấn Pattamundai, cách Bhubaneswar 103 km về phía đông. Đoạn video về vụ việc này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Người phụ nữ Ấn Độ đã bị đám đông cạo trọc đầu, bôi đen mặt và đem đi diễu hành khắp làng

Nạn nhân nói rằng, cô đã lấy 12.000 rupee (khoảng 3.7 triệu đồng) vì các lệnh trừng phạt cho các khoản vay và đảm bảo rằng số tiền này sẽ được hoàn trả cho những người dân. Vậy nhưng đám đông đã cạo trọc đầu bôi đen mặt và lấy đi số tiền 25.000 rupee (khoảng 7.7 triệu đồng) cùng một số đồ trang sức của cô.

Cảnh sát địa phương cho biết, sau khi nạn nhân trình báo sự việc, phía cảnh sát đã tiến hành điều tra. Từ video được đăng tải, có ít nhất 10 người phụ nữ bị giam giữ vì hành vi này.

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