Trong phút chốc ngọn lửa nhấn chìm tất cả, hôn lễ bỗng trở thành bi kịch

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngọn lửa đã nhấn chìm toàn bộ đám cưới của một cặp đôi ở Mexico, khách mời nhanh chóng tháo chạy.
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Theo QQ, một màn đốt pháo hoa tại một đám cưới đã gây ra một vụ hỏa hoạn đáng tiếc tại Mexico. Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, khi cặp đôi đang nhảy điệu nhảy đầu tiên thì pháo hoa được đốt lên ở phía sau. Tia lửa bắn vào hoa khô và giấy trang trí bên cạnh gây ra hỏa hoạn.
Ngọn lửa lan nhanh, một lúc sau toàn bộ trần nhà bị ngọn lửa nhấn chìm. Cô dâu, chú rể và các khách mời buộc phải rời đi, một vài nhân viên ở lại hiện trường dập lửa nhưng không thành công.
Đoạn video này nhanh chóng nhận được sự bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến, hoa khô và đồ trang trí đều là những vật liệu dễ cháy, nếu đốt pháo hoa sẽ càng tăng nguy cơ gây cháy. Một số người khác thì kêu gọi mọi người nên chia sẻ clip này để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.