Ba ngày liên tiếp ăn bánh trung thu thay bữa tối, cô gái 27 tuổi phải nhập viện giữa đêm, bác sĩ ngay lập tức cảnh báo

Theo Mạng Hoàn Cầu, mới đây cô Lý 27 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã phải nhập viện vì lý do chẳng thể ngờ. Do công việc bận rộn và thường xuyên phải làm thêm giờ nên Lý đã sử dụng bánh trung thu thay bữa tối trong 3 ngày liên tiếp. Cô Lý cho biết, vì muốn thuận tiện và tiết kiệm thời gian nên đã liên tục ăn bánh trung thu.

Cô gái 27 tuổi phải nhập viện vì dùng bánh trung thu thay bữa tối trong 3 ngày liên tiếp

Vậy nhưng không thể ngờ đến nửa đêm ngày thứ 3, cô gái có 27 tuổi có biểu hiện đau bụng, nôn ói ra chất màu đỏ sẫm. Không chịu nổi cơn đau, Lý vội vàng đến bệnh viện địa phương để khám bệnh. Qua nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện Lý bị loét tá tràng, dạ dày bị bào mòn nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể bị thủng dạ dày, xuất huyết, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.