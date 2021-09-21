Ba ngày liên tiếp ăn bánh trung thu thay bữa tối, cô gái 27 tuổi phải nhập viện giữa đêm, bác sĩ ngay lập tức cảnh báo

Cô gái 27 tuổi bất ngờ nôn ra máu và phải nhập viện lúc nửa đêm vì ba ngày liên tiếp ăn bánh trung thu thay cho bữa tối.
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Theo Mạng Hoàn Cầu, mới đây cô Lý 27 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã phải nhập viện vì lý do chẳng thể ngờ. Do công việc bận rộn và thường xuyên phải làm thêm giờ nên Lý đã sử dụng bánh trung thu thay bữa tối trong 3 ngày liên tiếp. Cô Lý cho biết, vì muốn thuận tiện và tiết kiệm thời gian nên đã liên tục ăn bánh trung thu.
Vậy nhưng không thể ngờ đến nửa đêm ngày thứ 3, cô gái có 27 tuổi có biểu hiện đau bụng, nôn ói ra chất màu đỏ sẫm. Không chịu nổi cơn đau, Lý vội vàng đến bệnh viện địa phương để khám bệnh. Qua nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện Lý bị loét tá tràng, dạ dày bị bào mòn nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể bị thủng dạ dày, xuất huyết, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ phân tích, tình trạng bệnh của cô Lý phần lớn liên quan đến việc ăn bánh trung thu trong 3 ngày liên tiếp. Hầu hết các loại bánh trung thu vẫn sử dụng nguyên liệu có hàm lượng calo cao, nhiều đường và nhiều chất béo. Quá trình sản xuất chủ yếu là nướng. Sau khi ăn quá nhiều bánh trung thu, không chỉ làm tăng tiết acid dịch vị mà còn phá hủy hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày, có thể làm nặng thêm bệnh viêm loét dạ dày, nếu biến chứng có thể gây chảy máu đường tiêu hóa…
Dạ dày của Lý vốn dĩ không tốt, lại ăn quá nhiều bánh trung thu trong 3 ngày liên tiếp nên đã gây ra tình trạng này. Bác sĩ cho biết, với những người có thể trạng giống như Lý nên tuân thủ nguyên tắc “ăn ít đi” khi ăn bánh trung thu. Tốt nhất nên kết hợp ăn thêm một số loại trái cây để giảm bới gánh nặng cho đường tiêu hóa. Nếu thấy khó chịu đường tiêu hóa thì nên đi khám càng sớm càng tốt.