Hơn 275 gram vàng ‘bị mất tích’ bất thường trong quá trình chuyển phát nhanh

Thế giới 21/09/2021 17:07

Để tìm số vàng ‘bị mất tích’, chồng của nạn nhân đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Sohu, ngày 28/8/2021, cô Trình – người đang kinh doanh mặt hàng trang sức vàng ở Thiên Tân, Trung Quốc thông qua một công ty chuyển phát nhanh đã gửi 275.06 gram vàng đến huyện Trữ Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Tổng trị giá của gói đồ chuyển phát nhanh này là 110.000 nhân dân tệ (khoảng gần 400 triệu đồng).

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 Cô Trình chuyển phát nhanh 275.06 gram vàng nhưng số vàng này lại bị mất tích bí ẩn

Đến ngày 30/8 số vàng này đã biến mất một cách kỳ lạ, điều đáng nói là thông tin lịch trình hàng hóa mới nhất cho thấy món hàng đã được nhận. Tuy nhiên phía cô Trình cho biết đến nay vẫn chưa nhận được số vàng này. Cô Trình liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty chuyển phát nhanh thì nhận được thông tin, phía cô chỉ nhận được 20.000 nhân dân tệ bồi thường (khoảng 70 triệu đồng). Vậy nhưng họ cũng không đưa ra bất kỳ giấy chứng nhận hàng hóa thất lạc nào.

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 Sau nhiều ngày điều tra, phía công ty chuyển phát nhanh đã có những thông báo chính thức

Hơn 10 ngày trôi qua, phía công ty chuyển phát nhanh vẫn chưa đưa ra câu trả lời thích đáng, để tìm số vàng bị mất tích, chồng của cô Trình đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt từ Thiên Tân đến Thương Khâu. Đến ngày 19/9, phía công ty chuyển phát nhanh đã xác nhận, nguyên nhân món hàng bị mất là do bị trộm trong nội bộ công ty. Tổng số 275 gram vàng “bị mất tích” đã tìm được 250 gram, phần còn lại phía công ty sẽ bồi thường cho phía người gửi. Những nhân viên có liên quan đến vụ việc này trong công ty sẽ bị điều tra và xử lý theo quy định.

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Từ khóa:   chuyển phát nhanh hàng hóa thất lạc một cách kỳ lạ

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