Con gái chết vì tai biến sau khi sinh con, ‘mẹ vợ’ đến giúp con rể chăm cháu nhưng chẳng thể ngờ lại gây ra chuyện động trời

Thế giới 20/09/2021 18:22

Sau khi sinh một tuần, cô con gái qua đời vì tai biến, lo lắng con rể không biết chăm cháu nên ‘mẹ vợ’ đã đến nhà con rể giúp đỡ nhưng lại gây ra chuyện đắng lòng.

Một vụ việc chẳng thề ngờ đã xảy ra ở Nigera, Christopher và vợ đã kết hôn được 4 năm và chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 5/2019. Tuy nhiên niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu, một tuần sau khi sinh mổ, người vợ không may qua đời do tai biến.

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 Người vợ qua đời vì tai biến sau khi sinh con được một tuần

Bố vợ lo lắng con rể không thể chăm sóc đứa trẻ mới sinh nên đã sắp xếp để vợ mình là Priscilla đến nhà con rể chăm cháu. Điều đáng nói, Priscilla là vợ thứ hai của ông bố vợ, trong khi đó cô gái mới qua đời là con gái của ông và người vợ đầu tiên. Sau khi người vợ đầu tiên qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, ông bố vợ đã kết hôn với Priscilla. Suốt 10 năm chung sống với chồng, Priscilla vẫn không thể mang thai. Priscilla đã cố gắng hết sức nhưng cô không biết nguyên nhân nằm ở đâu.

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 'Mẹ vợ' đến ở nhà con rể để tiện chăm cháu, chuyện chẳng thể ngờ đã xảy ra

Chẳng thể ngờ, sau 7 tháng chuyển đến nhà con rể ở để chăm sóc cháu, ông bố chồng biết một thông tin động trời qua người bạn. Người này nói rằng đã nhìn thấy Priscilla và có vẻ như cô ấy đang mang thai. Ông bố vợ của Christopher không tin chuyện này nên đã đến nhà con rể để xác minh. Không ngờ chỉ vài tháng sống ở đây, Priscilla đã mang thai với con rể của mình.

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 Dù chung sống với chồng 10 năm nhưng Priscilla không thể mang thai, vậy nhưng mới qua lại với con rể cô đã có được điều mình mong muốn

Trước lỗi lầm mình gây ra, Priscilla cầu xin chồng tha thứ nhưng cô cho biết thêm: “Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù có bị đuổi ra khỏi nhà tôi cũng phải giữ đứa trẻ trong bụng”.

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