Đêm tân hôn, người chồng bàng hoàng khi nhìn thấy bụng của vợ mới cưới, không do dự anh lập tức đòi ly hôn

Thế giới 20/09/2021 15:40

Một sự việc có thật đã xảy ra vào đêm tân hôn của một cặp vợ chồng mới cưới khiến cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi.

Theo Mạng Hoàn Cầu, mới đây trên tài khoản Wechat của Cục Tư pháp Quảng Châu, Trung Quốc có đăng tải một câu chuyện có thật. Sau khi đăng tải, câu chuyện này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc.

dem tan hon 1
 Giang Thành và Lâm Tiêu Lệ đã tổ chức hôn lễ chỉ sau hai tháng quen biết - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ người khác giới thiệu, Giang Thành, 31 tuổi đã quen biết Lâm Tiêu Lệ. Hai tháng sau khi làm quen, hai người nhanh chóng tổ tức hôn lễ. Vậy nhưng vào đêm tân hôn, Giang Thành phát hiện trên bụng vợ có một vết sẹo. Anh hỏi vợ sao lại có vết sẹo này, người vợ nói rằng đó là vết sẹo do trước đây cô đã mổ ruột thừa.

Giang Thành không tin lý do mà Lâm Tiêu Lệ đưa ra vì vết sẹo này rất giống với vết rạn da. Giang Thành vô cùng hoang mang, khi hai người làm quen, vợ anh không nói với anh là đã từng kết hôn. Vậy vì sao lại có vết rạn này trên bụng của Lâm Tiêu Lệ.

Trước sự hoài nghi của Giang Thành, biết không thể tiếp tục giấu giếm, Lâm Tiêu Lệ đã thừa nhận: “Đúng, trước đây em đã từng có thai ngoài ý muốn”. Nghe xong những lời thú nhận của người vợ mới cưới, Giang Thành sốc nặng, vì cưới vợ, anh và gia đình đã bỏ ra số tiền 283.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) tiền sính lễ. Vậy nhưng chẳng thể ngờ người vợ mới cưới của Giang Thành lại như thế này.

dem tan hon 2
 Vậy nhưng vào đêm tân hôn, Giang Thành phát hiện vết sẹo trên bụng vợ nên đã hủy hôn - Ảnh minh họa: Internet

Giang Thành cho biết, hiện tại câu chuyện của gia đình anh đã trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Anh không thể nào tiếp tục chung sống với Lâm Tiêu Lệ, Giang Thành đề nghị ly hôn trong hòa bình, Lâm Tiêu Lệ phải trả lại số tiền sính lễ cho gia đình Giang Thành. Vậy nhưng Lâm Tiêu Lệ không đồng ý trả sính lễ và muốn đi theo quy trình của pháp luật.

Bi kịch: Vừa về đến nhà người đàn ông choáng váng phát hiện 4 thành viên trong gia đình treo cổ, em bé 9 tháng tuổi chết vì đói

Bi kịch: Vừa về đến nhà người đàn ông choáng váng phát hiện 4 thành viên trong gia đình treo cổ, em bé 9 tháng tuổi chết vì đói

Bốn thành viên trong một gia đình ở Ấn Độ đã được tìm thấy trong tình trạng treo cổ, ngoài ra một em bé 9 tháng tuổi cũng chết vì đói.

Xem thêm
Từ khóa:   có thai ngoài ý muốn tiền sính lễ tổ chức hôn lễ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích