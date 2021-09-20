Đêm tân hôn, người chồng bàng hoàng khi nhìn thấy bụng của vợ mới cưới, không do dự anh lập tức đòi ly hôn

Một sự việc có thật đã xảy ra vào đêm tân hôn của một cặp vợ chồng mới cưới khiến cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi.

Theo Mạng Hoàn Cầu, mới đây trên tài khoản Wechat của Cục Tư pháp Quảng Châu, Trung Quốc có đăng tải một câu chuyện có thật. Sau khi đăng tải, câu chuyện này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc.

Giang Thành và Lâm Tiêu Lệ đã tổ chức hôn lễ chỉ sau hai tháng quen biết - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ người khác giới thiệu, Giang Thành, 31 tuổi đã quen biết Lâm Tiêu Lệ. Hai tháng sau khi làm quen, hai người nhanh chóng tổ tức hôn lễ. Vậy nhưng vào đêm tân hôn, Giang Thành phát hiện trên bụng vợ có một vết sẹo. Anh hỏi vợ sao lại có vết sẹo này, người vợ nói rằng đó là vết sẹo do trước đây cô đã mổ ruột thừa.

Giang Thành không tin lý do mà Lâm Tiêu Lệ đưa ra vì vết sẹo này rất giống với vết rạn da. Giang Thành vô cùng hoang mang, khi hai người làm quen, vợ anh không nói với anh là đã từng kết hôn. Vậy vì sao lại có vết rạn này trên bụng của Lâm Tiêu Lệ.

Trước sự hoài nghi của Giang Thành, biết không thể tiếp tục giấu giếm, Lâm Tiêu Lệ đã thừa nhận: “Đúng, trước đây em đã từng có thai ngoài ý muốn”. Nghe xong những lời thú nhận của người vợ mới cưới, Giang Thành sốc nặng, vì cưới vợ, anh và gia đình đã bỏ ra số tiền 283.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) tiền sính lễ. Vậy nhưng chẳng thể ngờ người vợ mới cưới của Giang Thành lại như thế này.

Vậy nhưng vào đêm tân hôn, Giang Thành phát hiện vết sẹo trên bụng vợ nên đã hủy hôn - Ảnh minh họa: Internet

Giang Thành cho biết, hiện tại câu chuyện của gia đình anh đã trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Anh không thể nào tiếp tục chung sống với Lâm Tiêu Lệ, Giang Thành đề nghị ly hôn trong hòa bình, Lâm Tiêu Lệ phải trả lại số tiền sính lễ cho gia đình Giang Thành. Vậy nhưng Lâm Tiêu Lệ không đồng ý trả sính lễ và muốn đi theo quy trình của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-tan-hon-nguoi-chong-bang-hoang-khi-nhin-thay-bung-cua-vo-moi-cuoi-khong-do-du-anh-lap-tuc-doi-ly-hon-425670.html