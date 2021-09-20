Sau khi vợ qua đời, người chồng kết hôn với bảo mẫu, hai năm sau vô tình phát hiện điện thoại cũ của vợ, anh lập tức báo cảnh sát

Thế giới 20/09/2021 07:17

Hai năm sau khi kết hôn với bảo mẫu, một ngày người chồng vô tình phát hiện chiếc điện thoại của vợ cũ, anh bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy.

Vợ chồng Vương Quyên và Chí Hằng thành lập một công ty nhỏ, người vợ rất có năng lực lại học chuyên ngày tài chính nên đã giúp công ty ngày càng phát triển. Gia đình có điều kiện, vợ chồng Vương Quyên thường xuyên đi du lịch khắp nơi, không chỉ vậy họ còn thuê bảo mẫu tại nhà và có một cuộc sống đáng ghen tị.

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 Cuộc sống hạnh phúc của Vương Quyên và Chí Hằng không kéo dài được bao lâu

Vương Quyên rất tốt với mọi người, hàng xóm của cặp vợ chồng đều có ấn tượng rất tốt về cô. Ngay cả khi giàu có, Vương Quyên không hề kiêu ngạo mà thường sẵn sàng làm việc tốt. Vậy nhưng, một lần Vương Quyên lái xe ô tô ra ngoài, phanh xe có vấn đề khiến cô tông vào hàng rào trên phố, cô mất máu quá nhiều và tử vong ngay tại chỗ. Chí Hằng khóc ngất khi ôm xác vợ vào lòng, những người biết chuyện đều thương tiếc cho cặp đôi.

Sau khi vợ qua đời, Chí Hằng rất chán nản, anh không có tâm chí điều hành công ty, điều này khiến kết quả kinh doanh của công ty ngày càng đi xuống. Chính vào thời điểm này, bảo mẫu của gia đình – Tiêu Ngải đã chăm sóc tận tình cho Chí Hằng. Một năm sau, Chí Hằng kết hôn với Tiêu Ngải, anh biết ơn người bảo mẫu này nhưng vẫn không thể quên được người vợ đã khuất của mình.

Chí Hằng có động lực để làm việc trở lại, hai năm sau, anh mua một ngôi nhà lớn hơn. Một ngày, khi đang chuyển nhà, Chí Hằng vô tình tìm thấy chiếc điện thoại của người vợ đã khuất. Kỷ vật này vô cùng quý giá với Chí Hằng. Anh không ngờ rằng ngày xảy ra tai nạn, Vương Quyên không mang theo điện thoại di động. Chí Hằng vừa sạc điện thoại, vừa cố gắng tìm kiếm ký ức với người vợ cũ từ chiếc điện thoại di động này.

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 Vụ tại nạn của Vương Quyên do người cố ý gây ra, vậy nhưng sau khi kết hôn với Tiêu Ngải, Chí Hằng mới phát hiện ra điều này

Sau khi mở điện thoại lên, hàng loạt hình ảnh và video khiến Chí Hằng bật khóc, anh nghĩ rằng Vương Quyên vẫn còn đó. Điều thu hút Chí Hằng nhất chính là tin nhắn đầu tiên trong điện thoại, tin nhắn này là của bảo mẫu Tiêu Ngải nhắn cho Vương Quyên. Nội dung tin nhắn viết: “Chị biết tôi cần điều gì. Nếu như chị không rời đi, tôi có cách để chị sẽ không gặp được anh ấy”.

Chí Hằng vô cùng tức giận khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, ngày gửi tin nhắn cũng là ngày Vương Quyên mất. Khi đó cảnh sát nói với Chí Hằng, phanh xe của Vương Quyên xảy ra chuyện là do ai đó đã cố tình làm. Chí Hằng ngay lập tức báo cảnh sát nhưng sau đó Tiêu Ngải đã được trả tự do vì không đủ bằng chứng. Sau khi biết được sự thật, Chí Hằng đã quyết định ly hôn với Tiêu Ngải.

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