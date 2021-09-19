Sốc: Nửa đêm tỉnh dậy, cô gái phát hiện một người đàn ông lạ ngủ gục bên giường, bàng hoàng sau khi phát hiện sự thật

Theo Mạng Hoàn Cầu, một sự việc vừa mới xảy ra và nhận được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Một cô gái tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng và bàng hoàng phát hiện một người đàn ông lạ đang ngủ bên giường của mình. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại xuất hiện trong nhà của cô? Sau khi điều tra, cô gái mới phát hiện một việc động trời.

Tiểu Tịnh bàng hoàng phát hiện một người đàn ông lạ đang ngủ bên giường vào lúc nửa đêm - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, Tiểu Tịnh muốn thuê nhà, Lý Kỳ là nhân viên của một công ty môi giới, người này rất nhiệt tình giới thiệu nhiều căn hộ khác nhau cho Tiểu Tịnh. Cuối cùng, Tiểu Tịnh lựa chọn ở ghép với một khách hàng cũ của Lý Kỳ, Tiểu Tịnh ở căn phòng nhỏ trên tầng 2. Mặc dù phòng nhỏ nhưng sau khi được Tiểu Tịnh trang trí lại, căn phòng trông rất ấm cúng. Chẳng thể ngờ, chỉ sau một tuần sống ghép, cảnh tượng giật mình đã xảy ra với cô gái trẻ này.