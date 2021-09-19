Sốc: Nửa đêm tỉnh dậy, cô gái phát hiện một người đàn ông lạ ngủ gục bên giường, bàng hoàng sau khi phát hiện sự thật

Thế giới 19/09/2021 16:29

Tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, cô gái chết lặng khi nhìn thấy một người đàn ông lạ ngủ gục bên giường, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của anh ta…

Theo Mạng Hoàn Cầu, một sự việc vừa mới xảy ra và nhận được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Một cô gái tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng và bàng hoàng phát hiện một người đàn ông lạ đang ngủ bên giường của mình. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại xuất hiện trong nhà của cô? Sau khi điều tra, cô gái mới phát hiện một việc động trời.

nguoi dan ong la 1
 Tiểu Tịnh bàng hoàng phát hiện một người đàn ông lạ đang ngủ bên giường vào lúc nửa đêm - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, Tiểu Tịnh muốn thuê nhà, Lý Kỳ là nhân viên của một công ty môi giới, người này rất nhiệt tình giới thiệu nhiều căn hộ khác nhau cho Tiểu Tịnh. Cuối cùng, Tiểu Tịnh lựa chọn ở ghép với một khách hàng cũ của Lý Kỳ, Tiểu Tịnh ở căn phòng nhỏ trên tầng 2. Mặc dù phòng nhỏ nhưng sau khi được Tiểu Tịnh trang trí lại, căn phòng trông rất ấm cúng. Chẳng thể ngờ, chỉ sau một tuần sống ghép, cảnh tượng giật mình đã xảy ra với cô gái trẻ này.

Thì ra người đàn ông nằm trong phòng Tiểu Tịnh lúc nửa đêm chính là Lý Kỳ. Sau khi bình tĩnh lại, Tiểu Tịnh đã hét lớn đánh thức Lý Kỳ và người bạn ở cùng. Cả hai bắt đầu tra hỏi Lý Kỳ một cách tức giận. Trong khi đó, Lý Kỳ giải thích rằng do mình uống quá nhiều, sở dĩ anh vào phòng Tiểu Tịnh ngủ là vì nó gần chỗ anh làm việc. Lý Kỳ muốn nghỉ ngơi trong căn nhà này khi những người thuê nhà không có mặt nhưng không ngờ lại ngủ quên mất.

nguoi dan ong la 2
 Theo điều tra, đây không phải là lần đầu tiên Lý Kỳ tự ý đột nhập vào nhà Tiểu Tịnh

Vậy nhưng Tiểu Tịnh và người bạn cùng phòng không tin vào lập luận này của Lý Kỳ và ngay lập tức báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra camera giám sát, mọi người mới phát hiện ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Lý Kỳ lẻn vào nhà Tiểu Tịnh. Người đàn ông này có một chiếc chìa khóa dự phòng và đã nhiều lần đột nhập vào nhà của Tiểu Tịnh khi cô và bạn cùng phòng đi làm. Hiện tại, Lý Kỳ đã bị truy tố theo pháp luật vì bị tình nghi đột nhập nhà người khác trái phép.

Chú rể 17 tuổi cưới 2 cô dâu trong cùng một ngày, ngỡ ngàng với mối quan hệ của hai cô dâu

Chú rể 17 tuổi cưới 2 cô dâu trong cùng một ngày, ngỡ ngàng với mối quan hệ của hai cô dâu

Một thanh niên mới 17 tuổi đã kết hôn với hai cô dâu trong một buổi chiều, hai đám cưới chỉ diễn ra cách nhau 2 tiếng ngắn ngủi.

Xem thêm
Từ khóa:   báo cảnh sát camera giám sát bị truy tố

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích