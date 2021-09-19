Sốc: Nửa đêm tỉnh dậy, cô gái phát hiện một người đàn ông lạ ngủ gục bên giường, bàng hoàng sau khi phát hiện sự thật

Tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, cô gái chết lặng khi nhìn thấy một người đàn ông lạ ngủ gục bên giường, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của anh ta…
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Theo Mạng Hoàn Cầu, một sự việc vừa mới xảy ra và nhận được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Một cô gái tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng và bàng hoàng phát hiện một người đàn ông lạ đang ngủ bên giường của mình. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta lại xuất hiện trong nhà của cô? Sau khi điều tra, cô gái mới phát hiện một việc động trời.
Cách đây không lâu, Tiểu Tịnh muốn thuê nhà, Lý Kỳ là nhân viên của một công ty môi giới, người này rất nhiệt tình giới thiệu nhiều căn hộ khác nhau cho Tiểu Tịnh. Cuối cùng, Tiểu Tịnh lựa chọn ở ghép với một khách hàng cũ của Lý Kỳ, Tiểu Tịnh ở căn phòng nhỏ trên tầng 2. Mặc dù phòng nhỏ nhưng sau khi được Tiểu Tịnh trang trí lại, căn phòng trông rất ấm cúng. Chẳng thể ngờ, chỉ sau một tuần sống ghép, cảnh tượng giật mình đã xảy ra với cô gái trẻ này.
Thì ra người đàn ông nằm trong phòng Tiểu Tịnh lúc nửa đêm chính là Lý Kỳ. Sau khi bình tĩnh lại, Tiểu Tịnh đã hét lớn đánh thức Lý Kỳ và người bạn ở cùng. Cả hai bắt đầu tra hỏi Lý Kỳ một cách tức giận. Trong khi đó, Lý Kỳ giải thích rằng do mình uống quá nhiều, sở dĩ anh vào phòng Tiểu Tịnh ngủ là vì nó gần chỗ anh làm việc. Lý Kỳ muốn nghỉ ngơi trong căn nhà này khi những người thuê nhà không có mặt nhưng không ngờ lại ngủ quên mất.
Vậy nhưng Tiểu Tịnh và người bạn cùng phòng không tin vào lập luận này của Lý Kỳ và ngay lập tức báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra camera giám sát, mọi người mới phát hiện ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Lý Kỳ lẻn vào nhà Tiểu Tịnh. Người đàn ông này có một chiếc chìa khóa dự phòng và đã nhiều lần đột nhập vào nhà của Tiểu Tịnh khi cô và bạn cùng phòng đi làm. Hiện tại, Lý Kỳ đã bị truy tố theo pháp luật vì bị tình nghi đột nhập nhà người khác trái phép.