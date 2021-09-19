Phát hiện mang thai ở tuổi 12, cô gái đưa ra một quyết định gây sốc

Cô bé 12 tuổi mang thai và đã đưa ra một quyết định khiến bố mẹ, những người trong gia đình và cư dân mạng đều sốc.
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Theo thông tin được đăng tải trên Daily Mail ngày 17/9, một cô gái tên Dasha đến từ Nga đã nói về trải nghiệm mang thai ở tuổi 12 của mình. Sự việc cô bé 12 tuổi mang thai hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Nguồn tin này cho hay, mới đây, Dasha – 12 tuổi và mẹ mình là Elena – 42 tuổi đã cùng nhau tham gia một chương trình. Tại đây, cô bé 12 tuổi chia sẻ rằng cô đang mang thai đứa con của bạn trai. Dasha cho biết, ban đầu cô nói dối bạn trai rằng mình đã 16 tuổi (trên thực tế cô bé chỉ mới 12 tuổi), còn bạn trai của cô đã 18 tuổi.
Dasha nói: “Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào ngày 28/6. Lúc đầu tôi nói với anh ấy rằng tôi 16 tuổi vì tôi nghĩ, nếu anh ấy biết tôi còn quá trẻ, anh ấy sẽ không hẹn hò với tôi”. Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, Dasha và bạn trai đã chia tay. Cô bé 12 tuổi bày tỏ, cô rất hạnh phúc khi mang thai và dự định sẽ sinh con. Dasha và mẹ Elena sẽ cùng chăm sóc và nuôi nấng đứa trẻ. Bên cạnh đó Dasha cũng chia sẻ thêm, cô bé sẽ tiếp tục đi học và hy vọng sẽ trở thành một nha sĩ trong tương lai.
Hiện tại, cảnh sát Nga đang điều tra sự việc và họ hy vọng sẽ tìm ra thông tin của bố đứa trẻ trong bụng Dasha. Người đàn ông này có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan. Về phía gia đình Dasha, mẹ cô bé cho biết: “Tôi rất sốc, tôi hỏi con bé muốn làm gì. Điều làm tôi ngạc nhiên là con bé vô cùng hạnh phúc”. Bà Elena nói tiếp: “Con bé rất thích trẻ con và thường hỏi tôi về những chuyện liên quan đến em trai, em gái”. Elena nói rằng, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà đã nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.