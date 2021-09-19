Phát hiện mang thai ở tuổi 12, cô gái đưa ra một quyết định gây sốc

Theo thông tin được đăng tải trên Daily Mail ngày 17/9, một cô gái tên Dasha đến từ Nga đã nói về trải nghiệm mang thai ở tuổi 12 của mình. Sự việc cô bé 12 tuổi mang thai hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Cô bé 12 tuổi mang thai với người bạn trai của mình khiến gia đình rất sốc

Nguồn tin này cho hay, mới đây, Dasha – 12 tuổi và mẹ mình là Elena – 42 tuổi đã cùng nhau tham gia một chương trình. Tại đây, cô bé 12 tuổi chia sẻ rằng cô đang mang thai đứa con của bạn trai. Dasha cho biết, ban đầu cô nói dối bạn trai rằng mình đã 16 tuổi (trên thực tế cô bé chỉ mới 12 tuổi), còn bạn trai của cô đã 18 tuổi.