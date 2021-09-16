Sau 4 tháng chiến đấu với COVID-19, một người đàn ông Ấn Độ đã được về nhà nhưng trên mặt để lại rất nhiều vết sẹo.

Ngày 16/9 trang India Today đưa tin, một người đàn ông ở Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bình phục và xuất viện sau 130 ngày phải điều trị vì nhiễm COVID-19. Vishwas Saini cho biết, anh đã chứng kiến rất nhiều người xung quanh mình chết trong thời gian qua. Trong những tấm hình được truyền thông đăng tải, trên mặt Saini vẫn còn rất nhiều vết sẹo, đây có thể là do mặt nạ dưỡng khí và do các thiết bị điều trị khác gây ra.

Vishwas Saini đã chiến thắng COVID-19 sau 4 tháng được điều trị tại bệnh viện

Nguồn tin này cho hay, ngày 28/4/2021, Saini có kết quả dương tính với COVID-19. Ban đầu, người đàn ông này được cách ly tại nhà. Vậy nhưng sau đó tình trạng của bệnh nhân ngày một xấu đi và đã được chuyển viện. Tình hình của Saini có lúc rất nguy kịch và anh cần một chiếc máy thở để duy trì sự sống. Bác sĩ điều trị cho biết, ngay cả sau khi xuất viện, Seini vẫn cần phải đeo máy thở vài giờ mỗi ngày.

Hiện tại, dù đã xuất viện nhưng Saini vẫn phải đeo máy thở vài tiếng một ngày

Trong suốt 4 tháng nằm viện, Saini đã chứng kiến cái chết của rất nhiều người xung quanh mình

May mắn thay, sau 130 ngày chống chọi với bệnh tật, Seini đã được chữa khỏi và xuất viện. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Seini cho biết, anh đã từng chứng kiến cái chết của rất nhiều người xung quanh trong 4 tháng nằm viện. Saini từng rất lo lắng nhưng các bác sĩ đã động viên giúp anh vượt qua bệnh tật. Giờ đây, Saini thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở bên gia đình.

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