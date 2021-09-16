Máy bay vừa hạ cánh, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì những chiếc ‘răng giả’ trong miệng

Thế giới 16/09/2021 11:53

Một người đàn ông đã bị bắt giữ ngay sau khi nhập cảnh, cảnh sát phát hiện những chiếc răng giả trong miệng của người này có vấn đề.

Mới đây, hải quan Dubai đã bắt quả tang một kẻ buôn lậu tại sân bay với 95 gram vàng được cất giấu trong miệng. Những chiếc răng giả của người đàn ông này chính là món hàng mà anh ta buôn lậu. Trị giá của những chiếc răng vàng có giá trị khoảng 126 triệu đồng. Sau khi người này nhập cảnh vào sân bay Dubai, các nhân viên hải quan đã tiến hành lấy vàng ra khỏi miệng của kẻ buôn lậu.

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 Người đàn ông bị bắt vì hàm răng giả bằng vàng, đây chính là món hàng mà anh ta buôn lậu

Sự việc tương tự diễn ra vào tối ngày 28/8, hai hành khách Ấn Độ đã đến Delhi từ Dubai. Một hành khách người Ấn Độ đã giấu một miếng dán màu nâu trong cổ áo và tay áo sơ mi. Được biết 560 gram vàng có trị giá tương đương hơn 700 triệu đồng đã được người đàn ông giấu trong cổ áo và tay áo.

Ngày 9/9, hai người đàn ông cũng bị chặn lại khi vào sân bay và bị bắt sau đó khi cảnh sát phát hiện họ buôn lậu 1.369 gram vàng được giấu trong một hỗn hợp màu nâu. Trị giá của lô hàng này có giá tương đương 1.8 tỷ đồng.

Khi thị trường kim loại quý ở Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất bùng nổ, tình trạng buôn lậu vàng là con đường phổ biến cho những kẻ buôn lậu muốn trốn thuế. Chính vì vậy, những họ đã nghĩ ra rất nhiều cách để có qua mặt được cơ quan chức năng.

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