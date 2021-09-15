Báo đáp sự nhiệt tình của người bạn thân, cô gái trẻ đưa cả hai vào đồn cảnh sát

Để cảm ơn sự hiếu khách của người bạn thân, cô gái trẻ đã có hành động kỳ quặc khiến cả hai đều phải đến đồn cảnh sát.

Tôn Hồng quê ở Phúc Kiến, Trung Quốc, cô đã thất nghiệp một thời gian dài, hiện nay cô đang ở nhà và rất nhàn rỗi. Trong thời gian này, cô bạn thân cùng thôn là Tôn Bình đang làm việc ở Đài Châu đã rủ Tôn Hồng đến chỗ mình tìm việc làm. Nghĩ rằng sẽ được cùng sống với người bạn thân Tôn Hồng vô cùng phấn khích. Đáp lại sự hiếu khách của bạn thân, Tôn Hồng đã có một quyết định liều lĩnh Không chỉ đi một mình, Tôn Hồng còn đưa người em họ của mình là Tôn Đình cùng đến nơi Tôn Bình làm việc. Tôn Bình đón tiếp người bạn thân vô cùng chu đáo, cô còn tranh thủ hai ngày nghỉ để cùng đi tìm việc với Tôn Hồng và em họ. Vậy nhưng sau hai ngày, cả hai vẫn chưa tìm được công việc nào nên Tôn Hồng muốn về quê.

Không tìm được việc, Tôn Hồng nói muốn về quê, Tôn Bình giữ người bạn thân ở lại thêm 2 ngày nữa vì hiếm khi mới có cơ hội ra ngoài chơi. Tôn Hồng thấy rất ngại trước sự đón tiếp chu đáo của Tôn Bình. Để bày tỏ lòng biết ơn trước khi về quê, Tôn Hồng muốn mua tặng Tôn Bình một món quà. Nghĩ đi nghĩ lại, mua đồ rẻ tiền thì không được, mua đồ đắt tiền thì không đủ tiền. Tôn Hồng thực sự không biết mua gì để báo đáp sự hiếu khách của cô bạn thân. Ngày 7/9, Tôn Hồng đến một siêu thị gần nhà của bạn thân để chọn quà, vậy nhưng lúc này cô lại nảy ra ý định trộm đồ của siêu thị. Tôn Hồng đi về nhà Tôn Bình thuê và mặc quần áo rộng rãi, sau đó cô quay lại siêu thị rồi lấy trộm 3 chai dầu gội và 3 chai kem dưỡng da trên kệ nhét vào người sau đó rời khỏi siêu thị.

'Chiến tích' mà Tôn Hồng đã lấy trộm được từ siêu thị gần nhà Nhìn thấy “chiến tích” của mình mà không phải tốn một xu, Tôn Hồng vui mừng khôn xiết. Sau khi Tôn Bình đi làm về, Tôn Hồng không hề giấu giếm mà ngược lại cô khoe chiến tích của mình với bạn. Lúc đầu, Tôn Bình muốn chỉ trích bạn thân nhưng không hiểu vì sao sau đó lại xuôi theo ý Tôn Hồng. Sau khi Tôn Hồng nếm được vị ngọt đầu tiên, cô trở nên can đảm hơn, Tôn Hồng thúc giục Tôn Bình và Tôn Đình đến siêu thị trộm đồ một lần nữa. Sau đó cả ba không chống lại được sự cám dỗ nên đã cùng nhau đến siêu thị đánh cắp một lô dầu gội, kem dưỡng da và gia vị. Khi trở về nhà cả ba đều sợ hãi nhưng lại vô cùng vui mừng. Với hành vi của mình, Tôn Hồng đã đẩy người bạn thân và em họ vào vòng lao lý Vậy nhưng 8 giờ tối ngày hôm đó, công an đã tìm đến nhà mà Tôn Đình thuê đồng thời tìm được tang vật. Sau đó cả ba cô gái đã bị bắt về đồn công an vì hành vi phạm pháp của mình.

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