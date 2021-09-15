Màn ‘quay xe’ có một không hai trong lịch sử, yêu nhau hơn 6 năm và đã đính hôn nhưng cô gái lại thay lòng đổi dạ yêu luôn bố của bạn trai

Dù đã đính hôn với chồng sắp cưới nhưng cô gái 25 tuổi lại thay lòng đổi dạ và yêu bố của người yêu mình.

Sự việc này xảy ra ở Illinois, Hoa Kỳ, cô gái 25 tuổi tên Mackenzie kể lại rằng, cô và bạn trai cũ của mình – Scholl là những người bạn thời thơ ấu. Cả hai gặp nhau khi còn học trung học và họ đã yêu nhau hơn 6 năm. Vậy nhưng sau khi cả hai đính hôn, Mackenzie lại yêu Jeff – người đàn ông 61 tuổi và là bố đẻ của Scholl.

Dù hẹn hò với Scholl suốt 6 năm và đã đính hôn nhưng Mackenzie lại thay lòng đổi dạ yêu bố của bạn trai

Mackenzie nói rằng cô và Scholl không hòa thuận với nhau dù cả hai đã đính hôn nhưng cô không thể hiện ra cho bạn trai biết. Mặt khác, sự nhiệt tình của Jeff lại có sức hút đặc biệt với Mackenzie. Chính vì vậy hai người đã âm thầm dành tình cảm cho nhau. Mãi đến 3 năm trước, bí mật của hai người mới bị gia đình Jeff phát hiện.

Sau khi biết mọi chuyện, Scholl đã chia tay Mackenzie, còn vợ của Jeff cũng đã ly hôn với anh. Vậy nhưng sau đó Mackenzie và Jeff vẫn tiếp tục tình yêu của mình một cách “công khai”. Bây giờ họ đã sinh được một đứa con và đặt tên là Wyatt.

Cặp đôi âm thầm qua lại cho đến khi bị gia đình Jeff phát hiện

Mackenzie cho biết, bây giờ nhìn lại, cô đã thấy mình sai, cô đã lừa dối Scholl cả về tình cảm và thể chất. Mackenzie nói rằng mình nên nói thật với Scholl về những suy nghĩ của mình sau đó mới tiến đến với Jeff. Còn về phần Jeff, anh cũng rất hối hận vì đã che giấu gia đình của mình.

Mackenzie cho biết cô không hối hận khi ở bên Jeff dù đánh mất nhiều thứ khác

Một điều khác khiến Mackenzie rất buồn đó là sau khi gia đình cô biết về mối quan hệ giữa cô và Jeff họ đã cắt đứt quan hệ với cô. Mặc dù rất buồn vì đánh mất nhiều thứ nhưng Mackenzie không hối hận khi ở bên Jeff.

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