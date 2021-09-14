Người phụ nữ nói chuyện và nhảy múa với những bộ xương giữa nghĩa địa khiến nhiều người lạnh sống lưng

Một cảnh tượng vô cùng đặc biệt đã được nhiều người ghi lại khi một người phụ nữ nói chuyện và nhảy múa với những bộ xương ở một nghĩa địa.

Ngày 12/9 truyền thông Anh đăng tải thông tin, một người phụ nữ không rõ danh tính đã mặc trang phục nữ tu xuất hiện tại một nghĩa trang ở thành phố Hull. Xuất hiện ở một nơi kỳ bí người phụ nữ này còn nói chuyện khá vui vẻ và khiêu vũ những bộ xương. Vì cảnh tượng này quá quái dị nên nhiều người qua đường đã giảm tốc độ và đứng xem những gì xảy ra trong nghĩa trang gây tắc đường nhẹ.

Người phụ nữ trong trang phục nữ tu nhảy múa và nói chuyện rất vui vẻ với những bộ xương trong nghĩa địa

Một người chứng kiến cho biết, người phụ nữ mặc áo dài nữ tu, trông rất phúc hậu. Cô ấy dường như đang nhảy múa khi đang nói chuyện với những bộ xương. Những người đi đường sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này và đã chụp được một vài hình ảnh.

Có ý kiến cho rằng, “nữ tu sĩ” này đang quay một bộ phim ngắn liên quan đến nghệ thuật hoặc quay các hiệu ứng đặc biệt cho bộ phim nào đó. Được biết, sự việc này diễn ra vào ngày 11/9 thu hút sự chú ý của khá nhiều người qua đường và đã gây tắc đường nhẹ ở khu vực này.

Được biết, nghĩa trang này đã không hoạt động 50 năm và từng là nơi chôn cất nhiều người nổi tiếng

Nghĩa trang Hull - nơi “nữ tu sĩ” xuất hiện đã không hoạt động trong 50 năm qua và hiện nay là một di tích lịch sử cho mọi người đến thăm. Nghĩa trang này được thành lập từ năm 1847 và nó chính thức ngừng hoạt động vào năm 1972. Tại đây có mộ của nhiều người nổi tiếng và là nơi chôn cất số lượng lớn các nạn nhân của bệnh dịch tả xảy ra ở châu Âu vào thế kỷ 17.

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