Khiêng người nhà 12 km đến viện cấp cứu vì không gọi được xe cứu thương

Một gia đình tại Ấn Độ đã phải khiêng người nhà trên một chiếc giường nhỏ vượt qua quãng đường 12 km đến bệnh viện để cấp cứu.
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Theo thông tin được đăng tải trên 163, tại khu vực Sahibganj, bang Jharkhand, Ấn Độ do các rào cản về dịch vụ đi lại và thiếu xe cấp cứu nên một gia đình đã phải khiêng người nhà của họ trên một chiếc giường sau đó đi bộ 12 km đến bệnh viện để cấp cứu.
Được biết vụ việc này xảy ra vào ngày 12/9 tại một ngôi làng thuộc Sahibganj, sức khỏe một người phụ nữ đột ngột xấu đi. Người thân của cô đã gọi điện tìm xe cứu thương nhưng được thông báo là hiện không có xe.
Trong khi đó tình trạng của bệnh nhân ngày một nặng, không còn cách nào khác, người nhà đành phải dùng một chiếc giường nhỏ để khiêng cô đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Bệnh viện này cách nơi họ đang sống quãng đường 12 km. Sự việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.