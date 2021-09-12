Ngoại tình với người cũ nhưng sợ bị chồng bỏ, người phụ nữ trình báo lý do chẳng thể ngờ và cái kết đắng lòng

Thế giới 12/09/2021 22:53

Một người phụ nữ ngoại tình với người yêu cũ nhưng bị chồng nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại bị cảnh sát bắt giữ vì lý do chẳng thể ngờ.

Theo Mạng Hoàn Cầu, vào đầu tháng 8, Sa và người chồng họ Trương sống ở Quý Châu, Trung Quốc thường nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện gia đình. Vì lý do này nên Sa đã về nhà mẹ đẻ để thư giãn. Vậy nhưng bạn trai cũ của Sa lại nhìn thấy cập nhật mới của Sa trên Wechat nên đã chủ động hẹn gặp cô. Ngày hôm đó hai người hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng địa phương sau đó cùng nhau đi khách sạn.

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 Ngoại tình với bạn trai cũ nhưng Sa nói dối chồng là bị cưỡng hiếp

Sau khi Sa về nhà chồng, anh Trương bắt đầu nghi ngờ, anh liên tục tra hỏi. Không giữ được bình tĩnh và sợ bị chồng bỏ, Sa đã nói dối chồng rằng bị bạn trãi cũ cưỡng hiếp. Vô cùng tức giận, anh Trương đã đưa vợ đến đồn công an để báo án.

Cảnh sát lập tức triệu tập bạn trai cũ của Sa, không ngờ trong quá trình thẩm vấn lời khai của người này hoàn toàn khác với lời khai của Sa. Lời khai của Sa không nhất quán và thường quanh co. Sau nhiều lần tra hỏi, cuối cùng Sa cũng thừa nhận rằng mình đã ngoại tình. Vì không muốn chồng trách mắng nên cô đã nói dối là bị cưỡng hiếp.

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 Sa bị giam giữ hành chính 9 ngày và bị phạt tiền vì nói dối

Với hành vi của mình, Sa bị giam giữ hành chính 9 ngày và bị cơ quan công an phạt 400 nhân dân tệ (khoảng 1.4 triệu đồng) vì tội nói dối. Ngoài các hình phạt này, chắc chắn Sa sẽ phải đối mặt với bản án lương tâm khi đã lừa dối chồng mình.

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