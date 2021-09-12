Con dâu mới cưới được hai tháng đã báo công an bị bố chồng cưỡng hiếp, vậy nhưng công an lại bắt cô con dâu, sự thật phía sau gây sốc

Thế giới 12/09/2021 06:45

Mặc dù mới kết hôn được hai tháng nhưng cô con dâu đã báo công an bị bố chồng cưỡng hiếp, sau khi tìm hiểu mọi việc, cô con dâu đã bị bắt giữ.

Người thanh niên họ Tôn năm nay vừa tròn 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, trong mắt những người hàng xóm, ở tuổi này chưa thể kết hôn chứng tỏ đã bị ế. Vì vậy, ngay sau Tết, bố mẹ Tôn đã nhờ người mai mối họ Từ tìm con dâu cho con trai càng sớm càng tốt.

cuong hiep 1
 Trương bị bắt sau khi tố cáo bị bố chồng cưỡng hiếp

Trong vòng 2 ngày, Từ đã giới thiệu cô gái họ Trương đến từ vùng khác để làm mối cho Tôn. Theo người mai mối, Trương năm nay đã 32 tuổi, làm việc bán thời gian, trước đây do bận rộn với công việc nên chưa kịp kết hôn. Hiện nay Trương muốn xây dựng gia đình với Tôn.

Vậy nhưng Trương nói rằng, theo phong tục địa phương của cô “chú” Trần cũng là bố nuôi của Trương yêu cầu sính lễ cho đám cưới là 126.000 nhân dân tệ (khoảng 450 triệu đồng) cùng với đó là 4 món đồ trang sức bằng vàng. Thấy Trương xinh đẹp, lanh lợi và nghĩ đến hạnh phúc trọn đời của con trai nên bố mẹ Tôn đã cắn răng lo tiền sính lễ. Không chỉ vậy họ còn đưa Trương đến tiệm vàng và bỏ ra 80.000 tệ (khoảng 288 triệu đồng) để mua nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng tay đủ bộ trang sức cho con dâu.

cuong hiep 2
 Người mai mối họ Từ cũng là đồng bọn của Trương

Vào đầu tháng 2 vừa qua, cả hai bên đều sẵn sàng để đăng ký kết hôn, tuy nhiên lúc này Tôn phát hiện trên thẻ căn cước của Trương thể hiện cô đã 36 tuổi mà không phải 32 tuổi như cô nói trước đó. Lúc này, tiền quà cáp đều đã trao, thiệp mời cũng đã gửi nên Tôn đành cắn răng kết hôn với Trương.

Điều không thể ngờ là vừa mới kết hôn, Trương như biến thành người khác, cô thường tìm cớ cãi vã với gia đình nhà chồng. Đỉnh điểm là vào tháng 4, Trương đã báo cảnh sát nói rằng mình bị bố chồng cưỡng hiếp. Vậy nhưng khi cảnh sát vào cuộc điều tra mới phát hiện, những điều Trương nói đều là bịa đặt. Hơn nữa, trước đó Trương đã kết hôn 4 lần nhưng các cuộc hôn nhân của cô đều không dài.

cuong hiep 3
 'Bố nuôi' họ Trần luôn đề nghị những khoản tiền sính lễ rất cao

Điều tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện, Trương, Trần và Từ là đồng bọn của nhau. Họ dùng cách kết hôn này để lừa tiền từ nhà trai. Sau khi kết hôn sẽ nhanh chóng tìm cách để ly hôn và tiếp tục tìm con mồi khác. Vào cuối tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ cả 3 nghi phạm này và họ đã thú nhận về hành vi lừa đảo của mình.

Người phụ nữ mặc đẹp rồi nằm dài dưới đường, không một ai giúp đỡ và sự thật dở khóc dở cười phía sau câu chuyện

Người phụ nữ mặc đẹp rồi nằm dài dưới đường, không một ai giúp đỡ và sự thật dở khóc dở cười phía sau câu chuyện

Một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp rồi nằm dài trên đường nhưng không một ai giúp đỡ, biết được sự thật nhiều người sốc nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi lừa đảo tiền sính lễ đăng ký kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích