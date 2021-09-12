Mặc dù mới kết hôn được hai tháng nhưng cô con dâu đã báo công an bị bố chồng cưỡng hiếp, sau khi tìm hiểu mọi việc, cô con dâu đã bị bắt giữ.

Người thanh niên họ Tôn năm nay vừa tròn 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, trong mắt những người hàng xóm, ở tuổi này chưa thể kết hôn chứng tỏ đã bị ế. Vì vậy, ngay sau Tết, bố mẹ Tôn đã nhờ người mai mối họ Từ tìm con dâu cho con trai càng sớm càng tốt. Trương bị bắt sau khi tố cáo bị bố chồng cưỡng hiếp Trong vòng 2 ngày, Từ đã giới thiệu cô gái họ Trương đến từ vùng khác để làm mối cho Tôn. Theo người mai mối, Trương năm nay đã 32 tuổi, làm việc bán thời gian, trước đây do bận rộn với công việc nên chưa kịp kết hôn. Hiện nay Trương muốn xây dựng gia đình với Tôn.

Vậy nhưng Trương nói rằng, theo phong tục địa phương của cô “chú” Trần cũng là bố nuôi của Trương yêu cầu sính lễ cho đám cưới là 126.000 nhân dân tệ (khoảng 450 triệu đồng) cùng với đó là 4 món đồ trang sức bằng vàng. Thấy Trương xinh đẹp, lanh lợi và nghĩ đến hạnh phúc trọn đời của con trai nên bố mẹ Tôn đã cắn răng lo tiền sính lễ. Không chỉ vậy họ còn đưa Trương đến tiệm vàng và bỏ ra 80.000 tệ (khoảng 288 triệu đồng) để mua nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng tay đủ bộ trang sức cho con dâu. Người mai mối họ Từ cũng là đồng bọn của Trương Vào đầu tháng 2 vừa qua, cả hai bên đều sẵn sàng để đăng ký kết hôn, tuy nhiên lúc này Tôn phát hiện trên thẻ căn cước của Trương thể hiện cô đã 36 tuổi mà không phải 32 tuổi như cô nói trước đó. Lúc này, tiền quà cáp đều đã trao, thiệp mời cũng đã gửi nên Tôn đành cắn răng kết hôn với Trương.

Điều không thể ngờ là vừa mới kết hôn, Trương như biến thành người khác, cô thường tìm cớ cãi vã với gia đình nhà chồng. Đỉnh điểm là vào tháng 4, Trương đã báo cảnh sát nói rằng mình bị bố chồng cưỡng hiếp. Vậy nhưng khi cảnh sát vào cuộc điều tra mới phát hiện, những điều Trương nói đều là bịa đặt. Hơn nữa, trước đó Trương đã kết hôn 4 lần nhưng các cuộc hôn nhân của cô đều không dài. 'Bố nuôi' họ Trần luôn đề nghị những khoản tiền sính lễ rất cao Điều tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện, Trương, Trần và Từ là đồng bọn của nhau. Họ dùng cách kết hôn này để lừa tiền từ nhà trai. Sau khi kết hôn sẽ nhanh chóng tìm cách để ly hôn và tiếp tục tìm con mồi khác. Vào cuối tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ cả 3 nghi phạm này và họ đã thú nhận về hành vi lừa đảo của mình.

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