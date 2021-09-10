Để đuổi một con rắn hổ mang ra khỏi nhà mình một người phụ nữ ở Ấn Độ đã dỗ dành con rắn như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

Theo truyền thông Ấn Độ ngày 8/9, một người phụ nữ ở Coimbatore, Ấn Độ vừa xua đuổi một con rắn hổ mang bò vào nhà mình. Người phụ này, nhỏ nhẹ nói chuyện với con rắn như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Người phụ nữ Ấn Độ đã dùng một phương pháp rất đặc biệt để đuổi con rắn hổ mang ra khỏi nhà

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người phụ nữ dùng gậy đẩy nhẹ con rắn hổ mang để ra hiệu cho nó rời khỏi nhà. Cô không hề hoảng sợ mà nhẹ nhàng nói chuyện với con rắn như thể đang “thương lượng” với nó.

Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn hứa rằng sau này sẽ mang sữa đến thăm con rắn. Cô còn khuyên con rắn hổ mang này không nên quay trở lại khu dân cư và tránh tiếp xúc với con người vì sự an toàn của nó. Điều đặc biệt là, sau đó con rắn đã ngoan ngoãn bò đi nơi khác. Hiện tại video này đang rất phổ biến trên mạng xã hội Ấn Độ.

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