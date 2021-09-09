‘Đội tuyển quốc gia bóng đá khỏa thân’ lần đầu được ra mắt tại thành phố Duisburg, Đức và nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ truyền thông Đức ngày 4/9, nhằm chống lại việc thương mại hóa bóng đá và phản đối việc tổ chức World Cup 2022 tại Qatar, một đội bóng khỏa thân đã được thành lập và có màn ra mắt đầu tiên tại Duisburg vào ngày 4/9.

Đội bóng khỏa thân được thành lập và nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông Đức

Các cầu thủ bóng đá “Nacktionnalmannschaft” – Đội bóng khỏa thân chỉ đi giày và tất khi vào sân thi đấu. Sau lưng họ có vẽ số hoặc thông điệp phản đối World Cup 2022 ở Qatar.

Khi vào sân các thành viên trong đội bóng này chỉ đi giày và mang tất

Đội bóng này ra đời với mục đích chống lại việc thương mại hóa bóng đá

Starczewski – người khởi xướng “Đội tuyển quốc gia bóng đá khỏa thân” nói rằng, họ khỏa thân để chống lại việc thương mại hóa bóng đá. Với họ, tất cả các cầu thủ tham gia không đơn thuần chỉ là cầu thủ bóng đá mà họ còn là các nghệ sĩ biểu diễn. Trong khi các đối thủ đều mặc áo thi đấu thì các cầu thủ trong đội bóng đặc biệt này lại khỏa thân, sự tương phản này càng khiến cho họ mạnh mẽ hơn.

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