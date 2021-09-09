Vén màn bí ẩn: Sống chung với xác chết dưới gầm giường hơn 30 ngày nhưng không hề hay biết

Thế giới 09/09/2021 07:06

Những bí ẩn xung quanh vụ án xác chết hơn 30 ngày giấu dưới gầm giường cuối cùng cũng được phơi bày.

Ngày 2/4/2021, một người đã báo cảnh sát khi phát hiện một cánh tay người ở dưới gầm giường tại một khu dân cư ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nơi phát hiện thi thể là một ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ và một phòng khách, cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông dưới gầm giường tại căn phòng ngủ phía bắc. Thi thể nạn nhân được giấu gần góc tường.

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 Dù xác chết được giấu dưới gầm giường hơn 30 ngày nhưng những người sống trong căn nhà này không hề hay biết

Người báo án nói rằng, anh ta thường sống ở phòng khách còn người bạn cùng phòng thì ngủ ở phòng ngủ phía nam. Ngày 2/4 người bạn cùng phòng rủ anh hút thuốc nên đã vào phòng ngủ phía bắc tìm rồi vô tình phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới giường sau đó ngay lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát điều tra nhưng chưa phát hiện ra danh tính người quá cố. Khám nghiệm hiện trường bước đầu cho thấy, nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi và có chiều cao khoảng 1 mét 70. Khi được phát hiện, nạn nhân đã tử vong hơn 30 ngày trước đó.

Vậy nhưng điều khó hiểu là vì sao xác chết được giấu trong nhà nhưng hai người sống chung không hề phát hiện mùi tử thi? Người báo án giải thích rằng, do trong nhà có nuôi một con chó, người chủ nhờ anh ta chăm sóc và quay video gửi cho người này xem mỗi ngày. Vì con chó quá “nặng mùi” nên người báo án và bạn cùng phòng không phát hiện ra mùi thi thể được giấu trong căn phòng phía bắc.

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 Khám nghiệm hiện trường sơ bộ phát hiện nạn nhân là người đàn ông khoảng 50 tuổi

Theo điều tra của cảnh sát, chủ nhân của chú chó này là Đường Diêu Đức, năm nay 37 tuổi, vợ người này bị bắt vì lừa đảo. Đường Diêu Đức đưa cô con gái 3 tuổi đến thuê ngôi nhà này. Đường Diêu Đức khá hào phóng, anh ta thường xuyên đưa con gái đi du lịch và hay mời bạn bè đi ăn tối, ca hát. Hiện tại, Đường Diêu Đức đang đưa con gái đi du lịch ở Hồ Nam nên đã nhờ người bạn của mình đến trông nhà và chăm sóc chú chó cưng.

Nhờ những manh mối phát hiện trên người nạn nhân, cảnh sát phát hiện thi thể là một người đàn ông họ Từ, người này sinh năm 1972 và đến từ Hồ Bắc. Vào sáng ngày 24/2/2021, Từ và Đường Diêu Đức cùng cùng nhau đi lên thang máy nhưng sau đó không bao giờ xuất hiện nữa. Người thân duy nhất của Từ ở Thượng Hải là bác Trữ.

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 Vì con gái và cháu ngoại đều qua đời nên bác Trữ để lại căn nhà cho con gái của Đường Diêu Đức

Hóa ra bác Trữ không chỉ là bố vợ của Từ mà còn là chú họ của Đường Diêu Đức. Vì con gái qua đời vì bạo bệnh, cháu gái cũng chết bất đắc kỳ tử, sau đó con rể Từ lại chuyển đi nơi khác. Lo sợ không còn ai để nương tựa khi về già, bác Trữ đã nhận con gái của Đường Diêu Đức làm con nuôi đồng thời để lại ngôi nhà của bác cho cô bé này.

Khi đó con rể Từ nói rằng, bác Trữ để lại căn nhà cho con gái nuôi không vấn đề gì nhưng Từ cũng muốn nhận được 500.000 tệ (khoảng 1.8 tỷ đồng) sau khi Đường Diêu Đức bán nhà. Vậy nhưng Đường Diêu Đức chỉ đưa cho Từ 50.000 tệ (khoảng 180 triệu đồng), số còn lại người này đã ăn chơi hết.

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Đường Diêu Đức thừa nhận mọi hành vi của mình sau khi bị bắt 

Sau khi sát hại Từ, Đường Diêu Đức đã bỏ trốn và bị bắt tại Hồ Nam. Người này cho biết, Từ đến nhà mình gây rối, sau đó Đường Diêu Đức đã dùng dây thừng siết cổ Từ đến chết rồi dấu xác dưới gầm giường.

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