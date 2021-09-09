Clip: Rắn hổ mang chui vào trong chăn trong lúc người đàn ông đang ngủ say, cảnh tượng sau đó khiến người xem nổi da gà

Khi đang ngon giấc, một con rắn hổ mang đã chui vào trong chăn của một người đàn ông, cảnh tượng kinh hoàng sau đó khiến người xem lạnh sống lưng.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một người đàn ông ở bang Rajasthan, Ấn Độ đã gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng khi đang ngủ say vào đêm ngày 5/9. Một con rắn hổ mang đã chui vào trong chăn của người đàn ông này và lao vào tấn công anh ta.

Cảnh tượng kinh hoàng này được chụp từ đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông đang ngủ ngon lành trên sàn của một ngôi đền, bỗng nhiên một con rắn hổ mang xuất hiện và lao về phía người đàn ông. Không chỉ vậy, con rắn đã chui vào trong chăn của người đàn ông này trong khi anh ta ngủ say. Một vài phút sau đó, dường như cảm thấy điều bất thường người đàn ông đã tỉnh dậy.

Người đàn ông bị sốc toàn tập khi phát hiện con rắn ở trong chăn, anh nhanh chóng lật người và bật dậy, lúc này con rắn trong chăn cũng lộ diện. Con rắn hổ mang tức giận bắt đầu lao đầu và tấn công người đàn ông. May mắn thay, người đàn ông đã bỏ chạy kịp thời và con rắn cũng bò đi nơi khác.

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